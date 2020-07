Villa Mirasol regresó a Fase 1

Villa Mirasol pasa las primeras horas, tras la noticia de tener un caso de coronavirus, en estado de conmoción y registra un puñado de personas aisladas al resultar contactos cercanos a la paciente afectada por el virus.

Se trata de una mujer joven, con problemas de salud previos, que de acuerdo a la investigación epidemiológica tuvo estrecho contacto con un caso de Catriló, origen del brote de contagios en nuestra provincia.

La paciente fue trasladada a General Pico, donde es asistida en el hospital Gobernador Centeno, mientras que su núcleo familiar y personal de salud de Villa Mirasol conforman el grupo de aislados. Se trata, en el caso de personal de salud, quienes asistían a la joven en su afección previa al contagio. «Por ahora sin novedades, todos bien y sin síntomas», reveló el intendente Ariel Castaldo, que además informó que desde el miércoles por la noche cuando llegó la noticia del caso (la paciente ya no estaba en la localidad) el pueblo entró en virtual fase 1.

«Por precaución cerramos el municipio y la cooperativa y todo el comercio está trabajando bajo estrictas medidas de prevención», indicó. «Acá la preocupación, tanto nuestra como en la vecina Colonia Barón, ha hecho que todo el mundo evite los contactos y haya decidido salir lo menos posible de sus casas».

Junto a estas medidas espontáneas volvieron los controles en los accesos, pero Castaldo sostuvo que «hay calma y todo está funcionando bien, tenemos el respaldo de salud y de la policía».

En lo social, el funcionario respondió que «somos una localidad que no tiene pobreza dura. En este momento no hay medidas extras, aunque estamos atentos como en todo este tiempo a asistir a quién le falte un alimento o un medicamento por falta de obra social, pero sólo eso».

La gestión.

El intendente ha debido transitar el comienzo de su gestión en paralelo con la pandemia. «He tenido que hacer un curso acelerado de intendente en estas condiciones», lamentó e incluso contó que por estos días tenía previsto tomar una licencia para someterse a una cirugía menor, lo que quedó postergado.

Sostuvo que «hemos estado haciendo algunas cosas menores. Cordón cuneta, mejoras en el cementerio y trabajando siempre en los caminos vecinales, aunque para eso no contamos con herramientas adecuadas. El parque automotor está obsoleto, con máquinas que se rompen mucho y estamos trabajando en su renovación con el apoyo de Asuntos Municipales».

Por último, Castaldo dijo que está «muy ilusionado» luego de conocer el plan de viviendas lanzado por el gobernador, aunque no dio detalles de las necesidades actuales en esa localidad al día de hoy.