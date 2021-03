Victorica: Hallaron a un vecino sin vida

Ayer martes a la mañana, la Policía halló a un vecino fallecido en el interior de su vivienda. Llegaron al lugar luego de que vecinos se comunicaran con la dependencia alertando que el hombre no respondía a los llamados.

Según reflejó en su espacio el medio local Zonal Press, la situación llegó a conocimiento de la Comisaría Departamental de Victorica a media mañana. Vecinos se comunicaron para reportar que un conocido vecino, de 62 años, que vive en calle Nº10 374, no respondía a los llamados y que la casa se encontraba cerrada, lo que constituía un comportamiento no habitual.

Cuando personal policial concurrió al lugar e ingresó, confirmaron los temores de sus vecinos y vecinas, al hallarlo sin vida en el baño. En la tarde de hoy, personal de la Agencia de Investigación Científica de la Policía viajó a esta localidad para realizar las pericias correspondientes a fin de determinar la causa del deceso.