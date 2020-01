‘Verano en Pico’, una multitud de personas estuvieron presentes”

En la zona céntrica de la ciudad, más precisamente en la esquina de las calles 13 y 20, ayer por la noche una multitud de personas estuvo presente en una nueva edición de la actividad ‘Verano en Pico’, organizada por el Municipio de la ciudad, a través de la Dirección de Educación y Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con distintos espectáculos musicales, artísticos y recreativos al aire libre para que disfruten todas las familias, también se encontraron distintas propuestas de artesanos y emprendedores locales.

En primera instancia estuvo Alejandro Ávalos, cantante solista que ha transitado diferentes géneros musicales, adoptando como propio el tango, mediante el cual llegó a la producción de su segundo disco.

Luego siguió el ballet ‘Huella Pampa’, dirigido desde hace 23 años por la profesora Paula Vivas, que interpretaron danzas tradicionales pampeanas y también norteñas.

Seguidamente, el espectáculo Quimey Vila, integrado por una cantante solista, que interpretó diferentes ritmos y ha cosechado una importante experiencia con músicos y bandas de nivel nacional.

El cierre de la noche estuvo a cargo del grupo Amalaya Pampa, que hace muy poco presentó su nuevo disco, ‘Estérea’, y quienes recorren un camino que integra la canción popular argentina como base de su repertorio, las expresiones de la música latinoamericana y el vasto cancionero pampeano.

“Es muy importante este tipo de eventos, que la comunidad pueda disfrutar”

Alejandro Ávalos, luego de su presentación en el escenario de ‘Verano en Pico’, dialogó con este medio sobre la importancia de disfrutar este tipo de eventos al aire libre. “Siempre que me toca salir a un escenario, no importa si es grande o chico, tango, milonga, vals lo disfruto un montón, me parece algo importante”.

Ávalos, oriundo de General Villegas, está radicado en General Pico y contó a este medio cómo surgió la idea del acompañamiento de la pareja del ‘Molino Tango’, que estuvo interpretando los temas mientras él cantaba. “Ricardo Rosales y Patricia Baigorria son profesores, los conozco desde hace mucho y hemos compartido escenario. Nos conocemos de la milonga y andar en esta movida del dos por cuatro. En esta ocasión queda estéticamente agradable tener una pareja de bailarines de tanto nivel y quienes lo hacen con mucha gracia”.

“Es muy importante este tipo de eventos, que la comunidad pueda disfrutar estos espectáculos de manera gratuita, y en lo que contribuya el vecino. Resalto mucho que la gente de Cultura del Municipio tenga como objetivo difundir lo nacional, lo criollo. Por eso, en todos los espectáculos ponen tango, mucho folklore, valet y también la música pampeana… son cosas fundamentales”, agregó Alejandro.

Por último, dio a conocer detalles de su segundo disco personal. “Está en el horno, a mitad de cocción. Me acompaña un músico que es un gran referente de la música del río de La Plata; un guitarrista, su nombre es Alfredo Sadi. Ya es un señor de 82 años que grabó con Goyeneche. En sus inicios estuvo con Sitarroza. Es uruguayo. Estoy muy enfocado en concretar lo que es la salida de este CD donde el titulo de tapa se va a llamar ‘Tangos Fortuitos’, porque se dio de una manera particular cómo yo lo conozco a Sadi. En una ocasión lo conozco a este señor, cuando me dijeron quién era me quedé helado y me sorprendió tanta generosidad. Él se ofreció a grabar las guitarras para que yo pueda producir el CD. Estoy cantando con la orquesta del maestro Alberto Pelizzari, que es uno de los referentes de La Pampa”, cerró.