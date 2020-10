Uruguay: José “Pepe” Mujica renunció al Senado y se retira de la política

El ex presidente de Uruguay anunció su retiro definitivo: “Me ha echado la pandemia”, dijo en una carta.

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, renunció este martes a su banca en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus, ya que padece una enfermedad inmunológica crónica.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me ha echado la pandemia”, escribió Mujica, de 85 años, en una carta leída en una sesión extraordinaria del Senado.

“Me tengo que ir. A mí me echa de la banca del Senado la pandemia, porque no puedo cumplir con la tarea. Amo la política, pero mucho más amo la vida, y estoy en una etapa de la vida en donde estoy jugando a tirar algún añito más, entonces no tengo otra que replegarme, que no quiere decir abandonar la política, quiere decir salir de la primera fila”, agregó en el escrito según replicó el medio de Uruguay, La República.

Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Otro ex mandatario, Julio María Sanguinetti, (1985-1990 y 1995-2000) también renunció a su banca en el parlamento a sus 84 años.