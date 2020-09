Uriburu: realizará un programa de entrenamiento laboral

Desde la Municipalidad de Uriburu, se desarrollará un Programa de Entrenamiento Laboral que tiene por objetivo facilitar la transición hacia el empleo formal de personas desempleadas, sin experiencia laboral relevante, mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en empresas privadas o con empleadores independientes de la localidad,

Esta semana comenzará a implementar un programa de Entrenamiento Laboral que tiene la intención de formar la posibilidad de acceso al mercado laboral, pero con la particularidad que se pagará y que incluso pueden llegan a trabajar en blanco en la empresa que los capaciten.

El intendente Pascual Fernández contó que “será un programa abierto, donde las empresas tomarán a una persona y la idea es que se capaciten mientras están trabajando”.

El pago al beneficiario del programa será entregado por la empresa y la municipalidad.

Al finalizar la capacitación, está la posibilidad de que la empresa contrate a la o las personas, entonces se podrás iniciar la gestiones para que entren al Programa Primer Empleo.

Los participantes de este programa recibirán una certificación que avale los conocimientos adquiridos así como su desempeño, lo cual enriquecerá sus antecedentes laborales, mejorando así sus posibilidades de empleabilidad futura.

*PARTICIPANTES:

Podrán acceder al Programa de entrenamiento laboral las personas de ambos sexos, y diversidades, a partir de los 18 años que se encuentren desempleados o con dificultades de empleabilidad o sin experiencia laboral relevante y las personas con discapacidad o trasplantadas, sin límite de edad.

*REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA:

No poseer prestación graciable, Asignación Universal por Hijo (AUH), pensión por discapacidad o cualquier otra pensión no contributiva.

Las personas con discapacidad deberán contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Que no posean parentesco en primer grado, descendiente y colateral del titular de la empresa o empleador independiente.

No haber tenido relación laboral previa en los últimos 3 meses, ello a contar desde la suscripción del formulario de participación de este programa.

Tener domicilio en la localidad.

Podrán participar hasta 1 (UN) miembro del grupo familiar en el programa.

Se podrá exceptuar de alguno de estos requisitos a jóvenes con discapacidad o con limitaciones físicas, psicológicas o socioeconómicas que dificulten su acceso al empleo.

*CONDICIONES DE ADHESIÓN POR PARTE DE MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS, GRANDES EMPRESAS Y EMPLEADORES INDEPENDIENTES.

A los fines de que las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y trabajadores independientes puedan adherirse al presente programa deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Estar constituidos e inscriptos regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la Seguridad Social.

No sustituir trabajadores por beneficiarios de este Programa.

Permitir a los beneficiarios del este programa usar de las instalaciones para la realización de los procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo.

Que no hayan realizados despidos en el periodo de 6 meses anteriores a la fecha de inscripción.

Tener domicilio en la localidad.

Garantizar igual de trato y derechos con el resto de los trabajadores de la empresa

No poseer sanciones ni personal con empleo no registrado.

Deberán tener contratada y con vigencia la prestación efectiva de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo. En la nómina de beneficiarios deberá incluirse al participante de este programa.

*DURACIÓN.

La duración del beneficio varía según el género, la existencia de algún grado de discapacidad, el tipo de empresa, las posibilidades económicas de la misma y el presupuesto municipal.

*ASIGNACIÓN ESTIMULO:

Los beneficiarios tienen derecho a una Asignación Estimulo de carácter económico y no remunerativo, mensual y consecutiva.

La Asignación Estímulo será cofinanciada, juntamente con el municipio local (según las posibilidades económicas del mismo), por el empresario y/o empleador en donde el beneficiario realice sus prácticas.

Los aportes, su modalidad, forma, lugar de pago y demás condiciones, serán debidamente informados a las empresas y empleador independiente, en una entrevista de carácter informativo previa, a la puesta en funcionamiento e implementación de este programa.