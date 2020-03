UNLPam: suspenden exámenes hasta el 31 de marzo

La Universidad Nacional de La Pampa suspendió las mesas de exámanes hasta después del 31 de marzo y habilitó el teletrabajo para personas que integran los grupos de riesgo.

Además se podrán realizar entrevistas en los concursos docentes en forma online (en el caso de profesores en el grupo de riesgo) y determinó el cierre en el uso de las bibliotecas, que ofrecerán más material en forma digital.

Todas estas medidas, tomadas por el rectos Oscar Alpa junto a los decanos de las seis facultades, buscan adecuarse a la emegrencia por el coronavirus.

Los docentes y los no docentes del grupo de riesgo podrán realizar el trabajo desde su casa y quienes tengan a cargo hijos que no tiene clases, podán hacerlo, pero deberán deben justificar esa circunstancias ante sus superiores.

Mesas de exámenes

En función de la suspensión de clases de grado y posgrado, dispuesta hasta el 31 de marzo, ésta se hace extensiva a las mesas de exámenes previstas para ese período, informó la UNLPam.

Las Facultades las reprogramarán una vez reiniciadas las actividades académicas para garantizar no perder el llamado, como así también las condicionalidades que estaban previstas.

Grupos de riesgo

Respecto al personal docente y nodocente que sean mayores de 60 años, embarazadas, y personas incluidas en los grupos de riesgo que la legislación de emergencia incluye (a la fecha, Resolución n.º 105/20 del Ministerio de Educación de Nación), se resuelve dispensarles de manera obligatoria de concurrir a los lugares de trabajo.

En la medida en que sus tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde su hogar, deberán realizarlo bajo esa característica. En estos casos, el o la agente deberán cumplir su jornada horaria laboral, y desempeñar las mismas tareas que le cabrían de hacerlo en el ámbito de la Universidad, con las adaptaciones que coordine con su superior

jerárquico/a.

En caso de no ser posible esta modalidad, se otorgará una licencia excepcional a los fines de la no concurrencia al lugar de trabajo.

La modalidad del trabajo desde el domicilio, así como la Licencia Excepcional en caso de corresponder, no afectarán la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco la de los adicionales que por ley o convenio les correspondiere percibir.

Tampoco se computará a los fines de considerar toda licencia prevista normativamente o por convenio y que pudiera corresponder al uso y goce del o la agente.

Debe notificarse por correo electrónico tanto a la Dirección de Personal de la UNLPam, como a cada Unidad Académica, acompañando copia digital del certificado médico.

Normas para personal docente y no docente

Mientras dure la suspensión de clases en las escuelas se establecen las siguientes pautas:

a) Justificar la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a

cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño o niña,

y en la medida en que resulte imposible la adecuación de su horario de trabajo y/o la

reducción horaria, de conformidad con sus tareas y lo acordado con su superior jerárquico.

b) Lo previsto en el punto anterior solo comprende a personal con menores de edad a cargo,

que asisten en el nivel de Educación Primaria o inferior;

c) n todos los casos el o la agente tendrán a su cargo plantear ante su superior jerárquico

la necesidad de alguna de estas medidas, y la obligación de acreditar debidamente tal

circunstancia.

d) Siempre y cuando que sus tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde su hogar, como así también la organización familiar y del cuidado del niño y/o niña los permitan, podrá realizar su tarea bajo esa característica.

La modalidad del trabajo desde el domicilio, o la inasistencia justificada en caso de corresponder, no afectarán la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco la de los adicionales que por ley o convenio les correspondiere percibir. Tampoco se computarán a los fines de considerar toda licencia prevista normativamente o por convenio y que pudiera corresponder al uso y goce del o la agente.

Bibliotecas

Todas las bibliotecas de la Universidad, tanto la Central en sus dos sedes como las de la Facultad de Agronomía y la de Ciencias Veterinarias, restringirán el uso de las salas de lectura, se extenderán los plazos de préstamos de libros, y se digitalizarán los libros de bibliografía obligatoria. Asimismo se tomarán otras medidas que faciliten el acceso a material digital.

Laboratorios

El uso de los laboratorios se restringirá a personal de investigación, para lo cual se

establecerán franjas horarias de uso.

Concursos docente y no codentes

La UNLPam comunicó que no se abrirán nuevas inscripciones hasta pasado el 31 de marzo.

Para los procedimientos que se están desarrollando, incluida la evaluación de Carrera Docente, se dictará una Resolución de Rector Ad Referéndum del Consejo Superior en la que se permitirá que quienes sean integrantes de un Jurado Evaluador y estén incluidos/as en los grupos de riesgo, o que por cualquier circunstancia no puedan trasladarse hasta la

UNLPam, puedan tomar tanto la entrevista como la clase pública a través de sistemas on line.

De todas las instancias que se realicen a distancia se guardará copia digital.

Los concursos docentes y no docentes, y selecciones de antecedentes, en los que una persona postulante se encuentre comprendida entre los grupos de riesgo, suspenderán su trámite.

Comunicación a estudiantes

Se decidió fortalecer las tutorías de pares y la comunicación a estudiantes para que se

mantengan activos mientras dura la suspensión de clases y en sus residencias.

Trabajo a domicilio

Se recomendó a las Secretarías de Rectorado y a las Unidades Académicas que procuren en

la medida de las posibilidades, ir adoptando en los próximos días, las medidas necesarias

y conducentes para la implementación de la modalidad de trabajo en el domicilio.