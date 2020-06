Una mujer intentó entrar a La Pampa con un “permiso trucho”

Se lo vendieron por 500 pesos en un kiosco de Huinca Renancó. La demoraron en el Puesto Caminero de Realicó y se le labró un acta por infracción al artículo 205.

Cerca de las doce de este martes, una mujer que venía desde la vecina provincia de Córdoba al intentar ingresar a territorio pampeano por el Puesto móvil a cargo del Jefe Comisario Inspector Ricardo Padilla, fue retenida por el control policial que al solicitarle la autorización nacional para circular no lo poseía. Advertida por los efectivos que no podía avanzar en su recorrido la conductora regresó nuevamente hacia la provincia mediterránea.

De acuerdo a la información brindada por el Oficial Principal Alejandro Medrano Titular del Puesto Caminero Número 2, la mujer se dirigió a Huinca Renancó y regresó dos horas mas tarde, aproximadamente a las 14:30 horas con un permiso especifico para ingresar a la provincia de La Pampa.

Sospechando de algún tipo de irregularidad dada la rapidez con que lo había obtenido las autoridades policiales la interrogaron sobre la gestión que había realizado para conseguir la documentación (foto). Fue a raíz de esta situación que la conductora narró a los efectivos que había viajado hasta Huinca Renancó y allí se contactó con personas que le ofrecieron llevarla en su vehículo hasta adentro de la ciudad cordobesa mediante un camino alternativo, ante la imposibilidad de hacerlo de la manera correspondiente, y en un kiosco le solicitaron solo el documento de identidad y le tramitaron el permiso trucho para ingresar a La Pampa cobrándole alrededor de $500 por la gestión.

La mujer no solo no contaba con el permiso nacional para circular sino que intentó ingresar con uno adulterado y que no corresponde a la documentación que debía presentar, ya que el mismo tenía el formato del destinado a personas que provienen de otras provincias para trabajar en La Pampa.

A raíz de este suceso las autoridades pampeanas evalúan modificar los modelos del permiso, al advertir que existen el comercio ilegal de este tipo de documentación.

A la mujer se le labró actuación judicial por infracción a los artículos 205, 239 y 292 del Código penal Argentino, se le secuestro la documentación adulterada y se iniciará una investigación dirigida por el Fiscal Armando Agüero y Policia de La Pampa.