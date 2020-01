Un pampeano murió pateado por un caballo

Un tropillero pampeano murió este mes producto de las graves heridas que sufrió luego que un caballo lo pateara en la cabeza. En consecuencia, ese golpe le provocó una severa lesión en el cráneo de la cual no pudo recuperarse. La víctima fue identificada como Rubén Bertinat, nativo de Jacinto Arauz. Estaba radicado desde hace décadas en la ciudad rionegrina de Bariloche y desde muchos años se dedicaba a los equinos. La noticia de su deceso enlutó a sus familiares y a todas las personas cercanas al mundo de la tradición gauchesca que pudieron conocerlo.

El periódico El Cordillerano publicó que el referente del gauchaje era nativo de La Pampa y miembro de una familia que siguió su pasión por los caballos. Residió durante muchos años en Bariloche y hasta el final de sus días cuidó de su tropilla «La Bienvenida», la misma que días atrás le otorgó uno de sus últimos premios en jineteada, en la localidad de Piedra del Aguila, provincia de Neuquén.

El 13 de enero pasado, Bertinat se encontraba en la localidad neuquina de Zapala donde recibió un fuerte golpe proveniente de un caballo, motivo por el cual falleció el jueves 16 de enero por la mañana.

Centros Tradicionalistas de toda la región patagónica emitieron su sentido pésame con palabras de agradecimiento y valoraciones hacia su personalidad. «Vuele alto, paisano. Dios en el campo santo tendrá un palenque para que ate sus reservados», rezaba uno de los obituarios. El mismo día que Bertinat sufrió el accidente con el caballo -que días después terminó con su vida- el Festival de Jesús María, que todos los años se lleva a cabo en Córdoba, se tiñó de tragedia cuando el jinete Norberto Cossutta de 40 años, murió aplastado por el caballo que montaba. Sufrió politraumatismos graves que, a pesar de ser asistido en una clínica, desencadenaron su fallecimiento. El hombre era oriundo de la ciudad cordobesa de Deán Funes, aunque estaba participando por primera vez del campeonato de doma para la delegación de Catamarca.

Sin jineteadas.

Mientras tanto, en Winifreda, un campo de jineteadas fue desarmado completamente por la municipalidad. Había sido construido en 2005 por una subcomisión de bochas del Club Social y Deportivo con el apoyo de hombres de campo ligados al tradicionalismo en el vivero municipal, ubicado al oeste del cruce de las rutas 35 y 10.

Postes, alambrados, tranqueras y corrales fueron retirados del lugar. Solo queda en pie un galpón, que se utilizaba como cantina y depósito. La medida oficial marcó el punto final de este tipo de espectáculos tradicionalistas en el pueblo dado que no existen otros predios para el desarrollo de esta clase de eventos.

El desmantelamiento del campo de deportes criollos fue repudiado una vez más por el concejal mandato cumplido Sergio Salotti (UCR), integrante además de la agrupación gaucha «El Reencuentro», que estaba encargada del mantenimiento del predio gaucho bautizado «Mario Ramírez» y de la organización de fiestas criollas desde hacía más de una década, las cuales convocaban a miles de personas.

Antes de dejar su banca en el Concejo Deliberante, el ex edil pronunció sus últimas palabras dirigidas a la reelecta intendenta Adriana García (PJ). «Quiero hablarle al Ejecutivo. Durante estos cuatro años venía integrando la comisión del campo de jineteadas y para mí fue muy doloroso y triste ver cómo lo desarmaron y rompieron», expresó con la voz sentida.

«Fueron más de diez años de trabajo y lo que quedó parado se ve que les es útil porque lo siguen usando, eso también lo hicimos con esfuerzo. Lo construimos con mano de obra y acompañamiento de mucha gente, la mayoría del pueblo», agregó y sobre el mismo tema lanzó: «Para mí no deja de ser un acto de cobardía habernos tratado de esa manera a quienes llevaremos el tradicionalismo adentro toda la vida».

Cabe mencionar que meses después de asumir su primer mandato en 2015, la jefa comunal había anunciado sus intenciones de desarmar el campo de jineteadas para construir sobre ese terreno un parque acuático, proyecto que intentará concretar este año o en los venideros.