Un fiscal de Santa Rosa investigará a Sancho y a los dos jueces

El procurador Mario Bongianino afirmó que los fiscales santarroseños son “idóneos” para llevar adelante la causa por violación de la cuarentena en una cena del día del amigo, en la casa de un juez. “Son responsables de sus actos. Todos somos iguales ante la ley”, aseveró.

El procurador general, Mario Bongianino, afirmó este jueves que un fiscal de Santa Rosa investigará la denuncia que realizó el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, contra las seis personas que participaron de una cena el día del amigo, después del horario permitido para reuniones familiares y sociales por la cuarentena dispuesta por el gobierno provincial. Entre los implicados, está el fiscal Guillermo Sancho y los jueces Tomás Baslaguer y Miguel Vagge, quienes quedaron aislados preventivamente porque uno de los participantes -un empresario de General Acha- resultó un paciente positivo de coronavirus.

Bongianino aclaró que el expediente no terminará en manos del fiscal general de Pico, Armando Agüero, como sugirió en declaraciones públicas el presidente del STJ, José Sappa. El procurador informó que se aceptó el apartamiento del fiscal Máximo Paulucci del caso, pero que ahora lo tramita el fiscal general Marcelo Amado –no está de licencia, si cumpliendo funciones en modalidad teletrabajo-, quien después de los primeros pasos preliminares asignará a un fiscal de Santa Rosa la investigación.

“Todas las denuncias por Covid ingresan a la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal. A partir de ahí se le asigna un fiscal general. El apartamiento de Paulucci viene por la jefatura de la UAP y no por la tramitación de la causa”, explicó en diálogo con El Diario.

“La causa la va a tramitar, como todas las relacionadas con Covid, un fiscal que no es un fiscal general. No se entiende porque se hicieron especulaciones de que un fiscal general iba a tramitar esta causa. Ninguna causa de estas las tramita un fiscal general”, remarcó.

-El juez del STJ, José Sappa, afirmó que la causa terminaría en manos del fiscal general de Pico, Armando Agüero –apuntó El Diario.

-Por eso lo aclaro puntillosamente. Se desconoce el funcionamiento interno de la fiscalía, me parece.

-¿Quién la va a tramitar, entonces?

-En este momento la está tramitando, como todas las causas, la oficina dónde se hace la primera merituación de todas las causas que ingresan a la fiscalía. A partir de ahí se le asigna un fiscal bajo la orden, porque se aceptó el apartamiento de Paulucci, como jefe de la oficina, del fiscal Marcelo Amado, que no se encuentra en uso de licencia, está haciendo labores en su domicilio de acuerdo a la acordada que emanó oportunamente del STJ. Como todas las causas, las tiene el fiscal general, lo que no quiere decir que va a terminar él en la causa.

-¿Amado le asignará la causa a otro fiscal?

-Si, a un fiscal específico, siempre un fiscal de Santa Rosa. No hay antecedentes de que un fiscal de otra jurisdicción haya actuado en una causa de otra jurisdicción. Lo que investiga un fiscal es un hecho y a partir del hecho se determina un autor. Entonces estamos investigando la supuesta comisión de un delito y se van a determinar autores. No se puede hacer distingos por autoría. Los distingos se hacen por la materia delictiva.

-¿Ya se tomaron algunas medidas investigativas?

-Eso no lo puedo informar. Es materia del fiscal. Tomamos conocimiento del apartamiento de Paulucci, aceptamos el pedido porque nos pareció fundado. Pero no tengo a cargo la acción penal. Eso es materia privativa de los fiscales. Por el trámite de la causa hay que consultarlo a Amado. Está a cargo de la jefatura de la UAP en esta causa.

La actuación de la Procuración se circunscribe a la aceptación del apartamiento de Paulucci y a la notificación por el orden de subrogancia al funcionario que lo remplaza.

-¿Un fiscal de Santa Rosa investigará finalmente?

-Confío en la idoneidad de todos los integrantes del MPF. Todos están capacitados para llevar causas, tienen la idoneidad suficiente y no lo digo solo yo, lo dice los tres poderes que participaron en sus nombramientos.

-¿Qué consideración le merece que un fiscal esté acusado del mismo tipo de delito que él investiga?

-Eso no es así. El fiscal Sancho está asignado a causas de delitos económicos. Todas las causas tienen que ver con materia económica. No intervino en materia de Covid. También escuché esa información y es inexacta. Podría haber intervenido pero la asignación funcional del corriente año del fiscal es en delitos económicos. No intervino en ninguna causa de Covid.

-De todos modos, es un funcionario judicial, como los dos jueces que también aparecen mencionados en la denuncia.

-Todo funcionario público tiene que ser responsable de sus actos. Su función no impide que se lo investigue como a cualquier persona o funcionario de la provincia que se sospeche que haya cometido un hecho ilícito. Hay que ser iguales. Estamos en un estado de derecho, constitucional, en una república. Y todos somos iguales ante la ley. Eso está claro.