Un Banco Rojo contra la violencia de género en el Centro Sanitario

En el Centro Sanitario de Santa Rosa, se inauguró un Banco Rojo, simbolismo mundial sobre la violencia contra las mujeres para visibilizar esa problemática.

En el acto estuvieron presentes, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, acompañada por el director del Centro Sanitario, Carlos Delgado, la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, el presidente de la Asociación de Enfermería, Gustavo Sosa y varios referentes del equipo de Salud.

El Banco Rojo institucional fue descubierto esta mañana, como un modo de sensibilizar sobre los femicidios y la problemática de la violencia de género. Desde el área se fue trabajando en los pasillos, en el patio, hablando sobre el tema y realizando talleres sobre el abordaje a una mujer que se acerca a contar lo que le está pasando o que algo no está bien. Personal de la institución colaboraron con el pintado del banco.

Liliana Robledo precisó que es de suma importancia seguir instaurando “Bancos Rojos” en las distintas instituciones de la Provincia y en las organizaciones no gubernamentales “porque justamente visibilizan la problemática de la violencia de género que termina con el hecho más fatídico que es la pérdida de la vida de una mujer, un femicidio”.

Continuó diciendo que “nos ayuda a sensibilizar, concientizar a que las personas que transiten por el Centro Sanitario de Santa Rosa, puedan ver e interpretar lo que sucede con una mujer, que significa la pérdida de esa vida en manos de las personas que dicen amarlas”.

Robledo remarcó que se trata de otra pandemia, “que no se está visibilizando de la manera que sí la COVID, pero es una problemática a nivel mundial donde tenemos índices altísimos. En nuestro país en los primeros meses del año ha impactado la cantidad de femicidios que tuvimos, como así sucedió en los años anteriores. Por ello, es una problemática que nos invita a repensar las intervenciones y la política pública. Que sea en un Centro Sanitario es fundamental porque es el primer lugar donde vienen las mujeres cuando tienen situaciones de violencia en sus domicilios. Nos parece necesario e importante seguir capacitando y por supuesto agradecerle al doctor Delgado que tiene todo el personal capacitado para la atención de estas mujeres que vienen en búsqueda de ayuda”.

El doctor Delgado afirmó que desde hace algunos años se viene trabajando en violencia de género, “sobre todo con las pacientes que vienen. En una primera instancia es el administrativo quien la recepciona, y después pasa al médico, psicólogo o algún otro especialista que se requiera. Siempre se estuvo capacitando para que se sensibilice y se tenga conciencia de lo que está pasando. Muchas pacientes pasan en frente nuestro con otra sintomatología u otra forma de expresarse, ya que no todas se animan a denunciar, porque la mayoría son pacientes vulnerables. La culpabilidad que todavía sienten no se la podemos sacar, porque el golpeador y violento tiene una forma de manipulación, y pareciera que eligieran a las personas vulnerables para esto”.

De manera constante “les decimos que se animen a denunciar, que el Estado tiene una forma de protegerlas”.

La importancia del Banco Rojo en este lugar, fue además que la idea nació desde el propio personal que vieron la problemática y decidieron que se visibilice de esta forma.