Trump autorizó la transición con Biden, tras semanas de resistencia

El presidente de EEUU dijo que ya no se opone a que el gobierno ayude al equipo de transición de Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ya no se opone a que el gobierno ayude al equipo de transición de Joe Biden, la declaración en la que el mandatario ha estado más cerca de admitir su derrota en las elecciones presidenciales.

Trump tuiteó que la Administración General de Servicios debería “hacer lo que sea necesario” luego que la directora de la agencia, Emily Murphy, dijera que iba a iniciar el proceso, retrasado hasta el momento.

El presidente de EEUU anunció en Twitter que “recomienda” que la titular de la Administración de Servicios General (GSA, por sus siglas en inglés), Emily Murphy, “haga lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales y que le ha dicho a su equipo “que haga lo mismo”.

“Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o empleados de GSA. Nuestro caso continúa (…) Sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo”, escribió Trump.

Trump ha pasado las últimas tres semanas desde las elecciones del 3 de noviembre afirmando, sin ninguna prueba, que la victoria de Biden fue el resultado de un fraude. Murphy, que niega haber actuado bajo presión política, se ha negado hasta ahora a entregar al equipo entrante los fondos que su agencia administra.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA), una agencia independiente, informó a Biden, un demócrata, que la transición, hasta que asuma el 20 de enero, puede comenzar oficialmente.

La decisión de la GSA significa que el equipo de Biden tendrá ahora fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición en los próximos dos meses. También allana el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban regularmente los informes de seguridad nacional que Trump también recibe.

Una declaración del equipo de transición de Biden dijo que se iniciarán reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta de Washington a la pandemia del coronavirus, junto con discusiones sobre temas de seguridad nacional.