Tres demorados por ingresar sin permiso a La Pampa

Personal policial interceptó una camioneta con tres personas oriundas de Córdoba que supuestamente se dirigían a un campo ubicado entre Eduardo Castex y Winifreda, y no contaban con el permiso de circulación necesario para transitar en rutas pampeanas. Se les secuestró la Ford Ranger, labraron las infracciones y se los deportó en un taxi hasta el puesto caminero de Realicó, donde tomarían otro coche de alquiles que los trasladaría hasta las comunidades cordobesas de Elena y Río Cuarto.

El personal de la comisaría y el puesto caminero de Eduardo Castex realiza controles en la ruta nacional 35 y ruta provincial 102, para solicitar los datos a los ocupantes de los vehículos y transportes, la procedencia y destino. «Los controles se realizan con estrictas medidas de seguridad y cumpliendo los protocolos sanitarios para impedir que aparezcan casos de coronavirus en La Pampa», destacaron fuentes policiales.

El viernes, aproximadamente a las 14 horas, interceptaron una pick up Ford Ranger con tres ocupantes de Córdoba. Los cordobeses no tenían el permiso de circulación para tareas rurales, y brindaron argumentos «pocos claros». Las averiguaciones permitieron determinar que -en horas de la mañana- intentaron ingresar a La Pampa por el puesto caminero de Realicó, pero fueron rechazados. Y se desconoce por dónde ingresaron, pero fuentes policiales estiman que fue por caminos vecinales.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro del rodado, y los tres ocupantes quedaron imputados en una causa judicial. Y desde la cartera sanitaria dispusieron que regresen a sus localidades de orígenes, para lo cual se contrató un taxi local que los trasladó hasta el puesto de Realicó, y después continuarían viaje en otro rodado de alquiler hasta Río Cuarto y Elena.

Status sanitario.

La policía castense ayer explicó que el principal objetivo de los controles de tránsito es «mantener el actual status sanitario» que tiene La Pampa. Y las personas foráneas que realicen tareas exceptuadas y pretendan ingresar a esta provincia deben contar con una autorización previa emitida por el Gobierno de La Pampa, que se tramita en la casilla de correo electrónico privadamgyj@lapampa.gob.ar.

Ahí los interesados deben consignar una Declaración Jurada con datos que contemplen el itinerario de ingreso y egreso a la provincia; dominio del vehículo en uso; fecha de arribo y duración de la estadía en La Pampa; entre otras informaciones vinculadas a la persona y la empresa para la que trabaja.

Las personas autorizadas a ingresar a La Pampa deberán hacerlo en vehículos particulares o de la empresa, industria o comercio en cuestión, y a su arribo deberán permanecer aisladas obligatoriamente por el plazo de 14 días, y posteriormente podrán realizar las tareas en territorio provincial.