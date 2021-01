Tratarán con ivermectina a pacientes con covid en La Pampa

El ministro de Salud, Rubén Kohan, hizo el anuncio en una conferencia en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Compraron 1.500 tratamientos que comenzarán a aplicarse desde el jueves de la semana próxima.

El ministro de Salud, Rubén Kohan, anunció este viernes que a partir de la semana próxima comenzará a aplicarse en la provincia la ivermectina como tratamiento en casos de detección precoz de pacientes con coronavirus. Dijo que se compraron 1.500 tratamientos que empezarán a utilizar a partir de esa fecha.

En la conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, Kohan estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y al directora de Epidemiología, Ana Bertone.

El ministro aclaró que se desaconseja la automedicación preventiva, que el fármaco que utilizarán no es el mismo que se elabora para uso en animales, y que solo se aplicará por prescripción de los médicos del sistema de salud a personas contagiadas y con detección precoz de la presencia del virus.

Kohan destacó el nuevo tratamiento como una nueva estrategia para mitigar la pandemia que se agrega al plasma de pacientes o al suero equino. El medicamento se suministra por cinco días y con una dosis de 0,6 milímetros por kilo de peso.

La ivermectina, contó Kohan, aún no fue aprobada por la ANMAT, aunque sí fue recomendada a partir de la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud porque se sospecha que frena la enfermedad y está descartado que haga daño o produzca efectos colaterales relevantes.

Contagiados, detectados en forma precoz

En la conferencia, el ministro recordó que se atraviesa una pandemia grave y que desde el principio advirtió que «en algún momento iba a ingresar en la provincia e íbamos a tener casos».

«Hoy estamos con un grado de optimismo razonable a partir de que comenzamos con la campaña de vacunación. La provincia se preparó para poder trabajar con cualquier vacuna que venga a la provincia, tenemos todas las cadenas de frío para almacenar y distribuir. En lo particular, de acuerdo a la cantidad de dosis fuimos vacunando», destacó, en primer lugar. El funcionario consideró que existe un «punto de inflexión» con la llegada de la vacuna para buscar bajar la mortalidad en la pandemia.

«Tener estrategias de tratamiento es fundamental para tener menos daños. Así comenzamos con el ibuprofeno inhalado. Hoy la noticia es que la provincia elaboró los protocolos necesarios para poder utilizar como fármaco la ivermectina», anunció.

El funcionario informó que a partir del jueves de la semana próxima comenzará a aplicarse el nuevo tratamiento y que el medicamento se prepara exclusivamente para uso humano. No es la misma medicina que se utiliza en animales. «Tenemos que desalentar que se consuma ese tipo de fármacos», aclaró, en referencia al medicamento que se consigue en las veterinarias.

El funcionario contó que el medicamento se usa desde hace 30 años en seres humanos, principalmente en África. «La ivermectina en la Argentina se usa en dosis de 0,2 a 0,4 como máximo por miligramo por kilo de peso para tratamiento de parasitosis. El trabajo que marcó un cambio en la mirada de la ivermectina para usarla como antiviral es un estudio en Australia, en marzo, donde demostraron que células infectadas por el coronavirus, utilizando en dosis equivalente a 0,6 miligramo por kilo de peso, hace que disminuya y desaparezca en 48 horas. Pero eso es un estudio in vitro. Luego se hicieron otras investigaciones, y un estudio argentino sobre 45 pacientes, muy prolijo, se investigó la capacidad de provocar una depuración en los pacientes infectados de covid. Con esa dosis durante 5 días, mostró efectivamente una depuración de la carga viral, la disminuyó totalmente», aseguró.

Rápido y cinco días

Sobre la ivermectina, el ministro dijo que será una estrategia asociada a investigadores del Conicet y otras provincias. «Vamos a contar con los primeros 1.500 tratamientos el jueves de la semana que viene. Nosotros vamos a distribuir el fármaco, vamos a elaborar una estrategia en los próximos días, porque el secreto es tomarlo lo más rápido posible. La ventaja comparativa es que tenemos diagnósticos muy rápidos», destacó.

El funcionario desaconsejó la automedicación con el fármaco. Dijo que la OMS recomendó hace una semana la posibilidad de usar el medicamento. «Es un paso enorme, tenemos el plasma, está el suero equino, y ahora tenemos la misma recomendación para esto», dijo.

Se aplicarán en casos de coronavirus positivos, con diagnóstico precoz.

«No estamos en una situación muy buena, pero todas las herramientas que se pueden utilizar, hoy contamos con ella en la provincia. Tenemos estrategias específicas y dirigidas. Vamos a poder usar la ivermectina en un paciente positivo, recién diagnósticado, durante cinco días. En casi todos los trabajos de investigación se comprueba que frena el proceso de la enfermedad e incluso reduce las internaciones hospitalarias», apuntó.

«Vamos a utilizar la ivermectina como el plasma de convalecientes o como el suelo equino. Va a ser presentada próximamente a la ANMAT. La vamos a usar bajo el régimen de la OMS, que dijo que en contexto de pandemia los equipos de salud puedan utilizar recursos novedosos y reposicionar fármacos que pueden ser eficaz. Esa línea la seguimos a ultranza, tiene diferentes elementos, pero antes de suministrarla le vamos a informar al paciente el beneficio que se puede lograr y debe haber un consentimiento informado», aclaró.

«Sabemos que daño no hace. Es lo mismo que pasó con el ibuprofreno. Hay un dato que me impactó. La tendencia es muy fuerte a que genera beneficios. No hay estudios controlados todavía que cierren esta investigación, con un número suficiente. A mi me preocupaba la seguridad, pero ya hay una enorme cantidad de publicaciones que muestra que a las dosis que plantemos no hay toxicidad y los efectos colaterales son mínimos», dijo.

«En África se reparte cantidad de comprimidos por la parasitosis que sufren los países. Se distribuyen por grupos familiares sin control médico», aseguró.

Seguir con los cuidados

Kohan dijo que se tratará con ivermectina a pacientes con coronavirus detectados en forma precoz. Pero aclaró que es fundamental que la ciudadanía aplique los cuidados recomendados hasta el cansancio. «Estamos trabajando en todas las posibilidades de lograr diferentes estrategias para evitar la cadena de contagios. Hoy, en la etapa que nos encontramos, es más importante que saber quién se infecta, saber dónde. Es clave que entendamos entre todos dónde nos infectamos para evitar las infecciones. Entonces uno evita esos lugares. E inexorablemente está involucrada la conducta de nosotros. Hay que terminar con las discusiones si me porto bien o mal. No hay espacios para discutir que el uso del barbijo es fundamental, que la distancia física hay que mantenerla, eso genera más beneficios que la vacunación», resaltó.

«Hay una fuerte evidencia que las medidas adoptadas están indicadas por todas las organizaciones de salud. Es un falso dilema discutir todo eso», insistió. «La comunidad nos tiene que acompañar, no podemos poner un policía para controlar que no se comparta el mate o los utensillos», concluyó.