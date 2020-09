Trabajadores que cobran el ATP y los que congelaron la cuota de créditos UVA no podrán comprar dólares

Lo dispuso el Banco Central. Hasta el momento, la restricción regía sólo para las empresas beneficiarias con la asistencia estatal. Por las nuevas trabas, más de 10 millones de argentinos no podrán comprar divisas.

Mientras los ahorristas siguen demandando el billete verde pese al recargo del 35% que dispuso el Gobierno- la entidad perdió ayer u$s98 millones en el debut integral de las nuevas restricciones-, el campo redujo la liquidación de divisas en julio entorno a los u$s1.500 millones. En el año, se liquidó 31% menos. En este contexto, el Banco Central sumó nuevas prohibiciones para la compra del cupo mensual de u$s200 e incorporó a un numeroso grupo de trabajadores entre los inhabilitados para acceder al mercado cambiario oficial.

Fuentes de la autoridad monetaria confirmaron a minutouno.com que el Banco Central bloqueó los CUIT de los más de un millón y medio de trabajadores privados que reciben parte de su salario por la asistencia del Estado a través del programa ATP. Y sobre las versiones de que la entidad que preside Miguel Pesce se reunirá con los bancos para analizar dar marcha atrás con este bloqueo, los voceros aseguraron a este portal que no habrá cambio en la decisión adoptada.

Hasta el momento, la restricción regía sólo para los directivos y dueños de unas 150 mil empresas beneficiarias de la ayuda salarial en agosto. Pero ahora se amplió a sus empleados. ¿Y desde cuándo rige esta prohibición? A partir de la comunicación A7105 que dispuso hace 12 días el recargo del 35% para la compra de divisas a cuenta de Ganancias o bien tratamiento a fin de año su devolución para los que no pagan el tributo.

En esa comunicación no se había informado el bloqueo de los CUIT de los trabajadores del sector privado que reciben el ATP, pero luego del feriado cambiario por las dificultades entre la Anses y los bancos para aplicar el nuevo sistema, este lunes muchos probaron comprar la divisa y se llevaron la sorpresa de que nos les dejaban hacerlo.

De todas formas, no son los únicos trabajadores que quedaron vedados de la compra de dólar oficial. El Banco Central informó cuando emitió la comunicación A7105 que quedaba prohibidos los beneficiarios de planes sociales como el IFE (lo cobran casi 9 millones de personas), quienes no tengan ingresos declarados ( es decir un empleo en blanco o monotributo) y los cotitulares de cuentas no podrán acceder a la compra de divisas.

Tampoco podrán hacerlo quienes tengan planes de financiación en cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o préstamos hipotecarios UVA.

Esta nueva modalidad retrasó la actualización de los sistemas de venta online y estuvo la actividad frenada 12 días.

QUIÉNES NO PUEDEN COMPRAR DÓLAR AHORRO

Si refinanciaste la tarjeta con el plan a doce meses de abril y septiembre

Si te beneficiaste con el congelamiento de la cuota UVA

Si postergaste el pago de créditos bancarios mientras dure la pandemia

Si pediste un crédito a tasa de 0%

Si recibís algún plan social del Gobierno como AUH o IFE.

Si recibiste algún otro tipo de subsidio del Gobierno.

Si no podés demostrar que tenés un ingreso regristrado o monotributo.