Trabajadores piden medidas para poner fin a la “crisis histórica” de Incluir Salud

Trabajadores del programa Incluir Salud expresaron su preocupación, como en tantas otras oportunidades, por la situación que atraviesa la prestataria y llamaron a las autoridades estatales a adoptar medidas para poner fin a la “crisis histórica” del Programa Incluir Salud, sobre todo en tiempo de pandemia de coronavirus. La continuidad de los tratamientos y la precariedad laboral continúan siendo los principales puntos a resolver.



Las deficiencias del ex Progama Nacional Profe se agudizaron en los últimos años y motivaron numerosos reclamos e incluso manifestaciones ante el corte de tratamientos por la falta de pago de la prestataria estatal, la encargada de garantizar cobertura médica a a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC) que no tengan obra social. La situación, a pesar del cambio de gobierno provincial, sigue siendo delicada.

En medio de una emergencia sanitaria desatada por el covid-19, la salud pasó al primer plano de las políticas públicas y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) insisten en la importancia de regularizar la situación del programa, tanto para las y los afiliados, como para las y los trabajadores.

La organización de madres de niños y niñas con discapacidad en situación de vulnerabilidad vuelve a pedir respuestas y además denuncia que Incluir Salud cortó la entrega de medicación y pañales.

“Las deudas históricas con prestadores y prestadoras ponen en riesgo los tratamientos de nuestras afiliadas y afiliados, en su mayoría sectores altamente vulnerables que como tales necesitan y merecen un acompañamiento mayor de parte del Estado. Usuarios y usuarias en tratamientos crónicos, hoy no pueden contar con su medicación, debido a la medida de fuerza tomada por las farmacias en reclamo al pago de las prestaciones adeudadas, suponiendo un grave riesgo para la salud de los mismos”, advirtieron desde ATE Mar del Plata en un comunicado.

Desde el gremio, además, con una perspectiva empática lamentaron que no son pocos los casos en los que la falta de respuestas de la prestataria se traduce en tensión -e incluso violencia- hacia los trabajadores que tienen que poner la cara ante los afiliados que en muchos casos no pueden seguir con tratamientos.

A todo esto se suma -manifestan- las condiciones de “extrema precariedad laboral” que padecen los empleados estatales del programa: “No solo nos encontramos contratados bajo la fraudulenta figura de “monotributistas”, sino que también somos nosotras y nosotros quienes nos vemos obligados a comprar los elementos necesarios para que el programa pueda funcionar“, reiteraron y señalaron que sólo la conciencia de las y los trabajadores sobre la importancia del programa, hizo que en el útlimo tiempo siga en pie.

Ante este escenario, manifestaron su “solidaridad” con los beneficiarios y reclamaron al gobierno y a la dirección del programa “que tome las medidas necesarias para poner fin a esta crisis histórica, garantizando de una vez por todas el acceso al derecho a la salud para nuestros beneficiarios y beneficiarias”.