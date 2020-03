Torneo Regional Federal Amateur: Racing empató con Atlético Macachín y pasó de fase.All Boys se despidió con una victoria ante Costa Brava

Por la Fecha 6 de la Zona Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2020, Racing de Eduardo Castex igualó 1-1 con Atlético Macachín y clasificó para la siguiente fase.Abrió la cuenta Elías Torancio cuando se jugaban 21′ del PT y lo empató Juan Leguizamón a los 5′ del ST.

En la Avenida Spinetto el ya clasificado Costa Brava cayó ante All Boys por 2-0.Los tantos auriazules los marcaron Mauro Barreiro y Jeremías Lucero.

Posiciones: 1) Racing de Castex, 9 (c) Costa Brava, 8 (c); 3) Macachín, y All Boys, 7.

Clasificados a la siguiente fase:

ZONA A: Ciudad Bolívar y Racing de Olavarría

ZONA B: Liniers y Bella Vista de Bahía Blanca

ZONA C: Racing de Eduardo Castex y Costa Brava