Torneo Regional Federal Amateur: All Boys goleó a Costa Brava en el Nuevo Pacaembú. Atlético Macachín empató con Racing

Por la tercera fecha, última de la primera rueda de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur, All Boys dió la nota de la jornada al golear sin atenuantes 4-1 a Costa Brava en General Pico.

El auriazul se impuso con dos goles del Tapón Barreiro, uno de Jerónimo Gutiérrez y el restante de Jonathan Fensel.Nicolás Ovando había marcado el empate transitorio para el albirrojo.

La apertura del marcador llegó a través de un penal que convirtió Mauro Barreiro, mientras que luego lo empató, también desde los doce pasos, Nicolás Ovando para Costa Brava.

Posteriormente, el propio Tapón Barreiro fue el encargado de ejecutar un nuevo penal y de esta manera, estampó el 2 a 1.

Tiempo más tarde, All Boys estiró la ventaja por intermedio de Jerónimo Gutiérrez, que definió muy bien y marcó el tercero.

Luego, el ingresado Jonathan Fensel le dio forma a la goleada auriazul, anotando uno más y poniendo el lapidario y definitivo 4 a 1 .

Síntesis:

Costa Brava: Lucas Santucho, Facundo Montero, Marcos Luna, Facundo Jofre, Emmanuel Ortíz, Rodrigo Martín, Marcos Azcurra, Nicolás Ovando, Facundo Petisco, Yael Ferreyra y Eloy Rodríguez. DT: José González.

All Boys de Santa Rosa: Brian Roston, Kevin Arrieta, Bruno Schaab, Ezequiel Roque, Gastón Rosales, Julio Montero, Gastón Ceccani, Jerónimo Gutiérrez, Mauro Barreiro, Juan Sánchez, Tomás Arzer. DT: Cristian Savarese.

Goles: Mauro Barreiro (A), Nicolás Ovando (CB), Mauro Barreiro (A), Jerónimo Gutiérrez (A) y Jonathan Fensel (A).

Árbitro: Daniel Antonio Raimundo (Bahía Blanca).

Asistentes: Kevin Bustos y Lucas De Dios (Bahía Blanca).

Estadio: Nuevo Pacaembú.

Atlético Macachín no gana pero tampoco pierde

En el restante partido disputado en la Bombonerita Roja, Atlético Macachin sigue abonado al empate y esta tarde igualó 2-2 con el líder Racing de Castex.

Elías Torancio y Maximiliano Cantoni de penal marcaron los tantos del rojo de Petrucci, mientras que los goles del albo fueron convertidos por Gaston Palma y Brian Montero de penal.Racing disputó casi todo el complemento con un jugador menos por la expulsión de Maximiliano Pascual.

Posiciones:

Racing de Castex 4

Costa Brava 4

All Boys 4

Atletico Macachín 3

PRÓXIMA FECHA

Racing Club vs Costa Brava de General Pico y Atlético Macachín vs All Boys de Santa Rosa