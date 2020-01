Torneo Regional Federal Amateur: All Boys-Atlético Macachín y Costa Brava-Racing la primera fecha el 2 de Febrero

Este viernes 10 de Enero de 2020, se dió a conocer el fixture del Torneo Regional. Además, desde Ascenso del Interior, anexamos un mapa. Este campeonato ofrece 4 ascensos al Torneo Federal A.

Los equipos pampeanos integran la Zona 3 Pampeana Sur y en la primera fecha a disputarse el 2 de Febrero, se medirán All Boys y Atlético Macachín y Costa Brava recibirá a Racing de Castex.

La segunda fecha Atlético Macachín-Costa Brava y Racing – All Boys y la tercera Costa Brava-All Boys y Atletico Macachin Racing.

En la segunda rueda se invertirán las localías.

MAPA

A continuación, el fixture de todas las zonas:

PATAGONIA

Primera Ronda

Está integrada por cinco (5) zonas, cuatro de cuatro (4) equipos cada una y una de (3) equipos.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro equipos.- (Total: 12 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los doce (12) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran tres (3) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona y el mejor segundo de todas las zonas (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

CALETA OLIVIA I CATAMARCA F.C.

CALETA OLIVIA II BANFIELD

COMODORO RIVADAVIA I HURACAN

COMODORO RIVADAVIA II JORGE NEWBERY

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

CATAMARCA FC vs. BANFIELD BANFIELD vs. CATAMARCA FC

HURACAN vs. J. NEWBERY J. NEWBERY vs. HURACAN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

J. NEWBERY vs. CATAMARCA FC CATAMARCA FC vs. J. NEWBERY

BANFIELD vs. HURACAN HURACAN vs. BANFIELD

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

CATAMARCA FC vs. HURACAN HURACAN vs. CATAMARCA FC

J. NEWBERY vs. BANFIELD BANFIELD vs. J. NEWBERY

ZONA 2

LIGAS CLUBES

COMODORO RIVADAVIA III C.A.I.

TRELEW I GERMINAL

TRELEW II LA RIBERA

ESQUEL DEP. BELGRANO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

GERMINAL vs. BELGRANO BELGRANO vs. GERMINAL

C.A.I. vs. LA RIBERA LA RIBERA vs. C.A.I.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LA RIBERA vs. GERMINAL GERMINAL vs. LA RIBERA

BELGRANO vs. C.A.I. C.A.I. vs. BELGRANO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

GERMINAL vs. C.A.I. C.A.I. vs. GERMINAL

LA RIBERA vs. BELGRANO BELGRANO vs. LA RIBERA

ZONA 3

LIGAS CLUBES

CIPOLLETTI I U. ALEM PROGRESISTA

CIPOLLETTI II A. D. LA AMISTAD

NEUQUÉN I INDEPENDIENTE

NEUQUÉN II DEP. RINCÓN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

ALEM P. vs. LA AMISTAD LA AMISTAD vs. ALEM P.

INDEPENDIENTE vs. RINCON RINCON vs. INDEPENDIENTE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

RINCON vs. ALEM P. ALEM P. vs. RINCON

LA AMISTAD vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. LA AMISTAD

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

ALEM P. vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. ALEM P.

RINCON vs. LA AMISTAD LA AMISTAD vs. RINCON

ZONA 4

LIGAS CLUBES

BARILOCHE I DEP. CRUZ DEL SUR

BARILOCHE II PUERTO MORENO

NEUQUÉN III ALIANZA

CIPOLLETTI III DEP. ROCA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

CRUZ DEL SUR vs. PTO. MORENO PTO. MORENO vs. CRUZ DEL SUR

ALIANZA vs. ROCA ROCA vs. ALIANZA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

ROCA vs. CRUZ DEL SUR CRUZ DEL SUR vs. ROCA

PTO. MORENO vs. ALIANZA ALIANZA vs. PTO. MORENO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

CRUZ DEL SUR vs. ALIANZA ALIANZA vs. CRUZ DEL SUR

ROCA vs. PTO. MORENO PTO. MORENO vs. ROCA

ZONA 5

LIGAS CLUBES

USHUAIA A.A.T.E.D.Y.C.

RÍO GRANDE CAMIONEROS

RÍO GALLEGOS BOXING

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AATEDYC vs. CAMIONEROS CAMIONEROS vs. AATEDYC

LIBRE BOXING LIBRE BOXING

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

BOXING vs. AATEDYC AATEDYC vs. BOXING

LIBRE CAMIONEROS LIBRE CAMIONEROS

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

CAMIONEROS vs. BOXING BOXING vs. CAMIONEROS

LIBRE AATEDYC LIBRE AATEDYC

PAMPEANA SUR

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por tres (3) zonas de cuatro (4) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: 6 equipos).-

Segunda Ronda

Estará integrada por los seis -6- equipos clasificados de la Segunda Ronda.

Se conformarán dos zonas de tres equipos cada una.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de cada zona (Total 4 equipos).

Tercera Ronda

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda.

Se conformará una zona de cuatro equipos.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

OLAVARRÍA I EL FORTÍN

OLAVARRÍA II RACING

BOLIVAR CIUDAD DE BOLIVAR

MAR DEL PLATA KIMBERLEY

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

RACING vs. BOLIVAR BOLIVAR vs. RACING

EL FORTIN vs. KIMBERLEY KIMBERLEY vs. EL FORTIN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

KIMBERLEY vs. RACING RACING vs. KIMBERLEY

BOLIVAR vs. EL FORTIN EL FORTIN vs. BOLIVAR

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

EL FORTIN vs. RACING RACING vs. EL FORTIN

KIMBERLEY vs. BOLIVAR BOLIVAR vs. KIMBERLEY

ZONA 2

LIGAS CLUBES

TRES ARROYOS COLEGIALES

BAHÍA BLANCA I LINIERS

BAHÍA BLANCA II BELLA VISTA

VIEDMA DEP. VILLALONGA (BS AS)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

LINIERS vs. BELLA VISTA BELLA VISTA vs. LINIERS

COLEGIALES vs. VILLALONGA VILLALONGA vs. COLEGIALES

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

VILLALONGA vs. LINIERS LINIERS vs. VILLALONGA

BELLA VISTA vs. COLEGIALES COLEGIALES vs. BELLA VISTA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

LINIERS vs. COLEGIALES COLEGIALES vs. LINIERS

VILLALONGA vs. BELLA VISTA BELLA VISTA vs. VILLALONGA

ZONA 3

LIGAS CLUBES

SANTA ROSA I ALL BOYS

SANTA ROSA II AT. MACACHÍN

GENERAL PICO I COSTA BRAVA

GENERAL PICO II RACING (E. CASTÉX)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

COSTA BRAVA vs. RACING RACING vs. COSTA BRAVA

ALL BOYS vs. AT. MACACHÍN AT. MACACHÍN vs. ALL BOYS

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

AT. MACACHÍN vs. COSTA BRAVA COSTA BRAVA vs. AT. MACACHÍN

RACING vs. ALL BOYS ALL BOYS vs. RACING

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

COSTA BRAVA vs. ALL BOYS ALL BOYS vs. COSTA BRAVA

AT. MACACHÍN vs. RACING RACING vs. AT. MACACHÍN

PAMPEANA NORTE

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por cinco (5) zonas, dos de cuatro (4) equipos cada una y tres de (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas, los ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos.- (Total: 8 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los ocho (8) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran dos (2) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de cada zona (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

LA PLATA UNIDOS DE OLMOS

CHASCOMUS I AT. RANCHOS

CHASCOMUS II DEFENSORES DE GLEW

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AT. RANCHOS vs. DEF. GLEW DEF. GLEW vs. AT. RANCHOS

LIBRE U. DE OLMOS LIBRE U. DE OLMOS

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

U. DE OLMOS vs. AT. RANCHOS AT. RANCHOS vs. U. DE OLMOS

LIBRE DEF. GLEW LIBRE DEF. GLEW

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

DEF. GLEW vs. U. DE OLMOS U. DE OLMOS vs. DEF. GLEW

LIBRE AT. RANCHOS LIBRE AT. RANCHOS

ZONA 2

LIGAS CLUBES

PERGAMINO I JUVENTUD

PERGAMINO II ARGENTINO

LINCOLN EL LINQUEÑO

JUNÍN RIVADAVIA (LINCOLN)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

JUVENTUD vs. ARGENTINO ARGENTINO vs. JUVENTUD

EL LINQUEÑO vs. RIVADAVIA L. RIVADAVIA L. vs. EL LINQUEÑO

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

RIVADAVIA L. vs. JUVENTUD JUVENTUD vs. RIVADAVIA L.

ARGENTINO vs. EL LINQUEÑO EL LINQUEÑO vs. ARGENTINO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

JUVENTUD vs. EL LINQUEÑO EL LINQUEÑO vs. JUVENTUD

RIVADAVIA L. vs. ARGENTINO ARGENTINO vs. RIVADAVIA L.

ZONA 3

LIGAS CLUBES

CHIVILCOY INDEPENDIENTE

MERCEDES I MERCEDES

MERCEDES II LOS CARTEROS

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

MERCEDES vs. LOS CARTEROS LOS CARTEROS vs. MERCEDES

LIBRE INDEPENDIENTE LIBRE INDEPENDIENTE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

INDEPENDIENTE vs. MERCEDES MERCEDES vs. INDEPENDIENTE

LIBRE LOS CARTEROS LIBRE LOS CARTEROS

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

LOS CARTEROS vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. LOS CARTEROS

LIBRE MERCEDES LIBRE MERCEDES

ZONA 4

LIGAS CLUBES

ARRECIFES PEÑA D. Y S. BOQUENSE

SALTO DEFENSORES DE SALTO

SAN NICOLÁS I REGATAS

SAN NICOLÁS II (FED.) 12 DE OCTUBRE

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

REGATAS vs. 12 DE OCTUBRE 12 DE OCTUBRE vs. REGATAS

DEF. SALTO vs. P. BOQUENSE P. BOQUENSE vs. DEF. SALTO

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

P. BOQUENSE vs. REGATAS REGATAS vs. P. BOQUENSE

12 DE OCTUBRE vs. DEF. SALTO DEF. SALTO vs. 12 DE OCTUBRE

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

REGATAS vs. DEF. SALTO DEF. SALTO vs. REGATAS

P. BOQUENSE vs. 12 DE OCTUBRE 12 DE OCTUBRE vs. P. BOQUENSE

ZONA 5

LIGAS CLUBES

ESCOBAR I MALVINAS

ESCOBAR II LOS CAPACES

LUJAN LA UNIÓN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

MALVINAS vs. LOS CAPACES LOS CAPACES vs. MALVINAS

LIBRE LA UNIÓN LIBRE LA UNIÓN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LA UNIÓN vs. MALVINAS MALVINAS vs. LA UNIÓN

LIBRE LOS CAPACES LIBRE LOS CAPACES

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

LOS CAPACES vs. LA UNIÓN LA UNIÓN vs. LOS CAPACES

LIBRE MALVINAS LIBRE MALVINAS

CUYO

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por seis (6) zonas, tres de cuatro (4) equipos cada una y tres de tres (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: 12 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los doce (12) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran tres (3) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona y el mejor equipo ubicado en segundo lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

SAN JUAN I COLÓN JUNIORS

SAN JUAN II TRINIDAD

SAN JUAN III ALIANZA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

TRINIDAD vs. COLON JRS. COLON JRS. vs. TRINIDAD

LIBRE ALIANZA LIBRE ALIANZA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

ALIANZA vs. TRINIDAD TRINIDAD vs. ALIANZA

LIBRE COLON JRS. LIBRE COLON JRS.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

COLON JRS. vs. ALIANZA ALIANZA vs. COLON JRS.

LIBRE TRINIDAD LIBRE TRINIDAD

ZONA 2

LIGAS CLUBES

CAUCETE I PEÑAFLOR

CAUCETE II (FED.) SP. DEL CARRIL

MEDIA AGUA BOCA (LOS BERROS)

ALBARDÓN DEP. ALBARDÓN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

PEÑAFLOR vs. SP. DEL CARRIL SP. DEL CARRIL vs. PEÑAFLOR

BOCA vs. D. ALBARDON D. ALBARDON vs. BOCA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

D. ALBARDON vs. PEÑAFLOR PEÑAFLOR vs. D. ALBARDON

SP. DEL CARRIL vs. BOCA BOCA vs. SP. DEL CARRIL

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

PEÑAFLOR vs. BOCA BOCA vs. PEÑAFLOR

D. ALBARDON vs. SP. DEL CARRIL SP. DEL CARRIL vs. D. ALBARDON

ZONA 3

LIGAS CLUBES

MENDOZA I FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE

MENDOZA II SAN MARTIN

MENDOZA III GUTIERREZ

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SAN MARTIN vs. GUTIERREZ GUTIERREZ vs. SAN MARTIN

LIBRE F.A.DEP. LIBRE F.A.DEP.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

F.A.DEP. vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. F.A.DEP.

LIBRE GUTIERREZ LIBRE GUTIERREZ

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

GUTIERREZ vs. F.A.DEP. F.A.DEP. vs. GUTIERREZ

LIBRE SAN MARTIN LIBRE SAN MARTIN

ZONA 4

LIGAS CLUBES

SAN RAFAEL S. C. QUIROGA

SAN RAFAEL RINCON DEL ATUEL

GENERAL ALVEAR UNIÓN DEP. BOWEN

EUGENIO BUSTOS LA CONSULTA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

QUIROGA vs. R. DEL ATUEL R. DEL ATUEL vs. QUIROGA

LA CONSULTA vs. BOWEN BOWEN vs. LA CONSULTA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

BOWEN vs. QUIROGA QUIROGA vs. BOWEN

R. DEL ATUEL vs. LA CONSULTA LA CONSULTA vs. R. DEL ATUEL

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

QUIROGA vs. LA CONSULTA LA CONSULTA vs. QUIROGA

BOWEN vs. R. DEL ATUEL R. DEL ATUEL vs. BOWEN

ZONA 5

LIGAS CLUBES

VILLA MERCEDES I ALIANZA FUTBOLISTICA

VILLA MERCEDES II JORGE NEWBERY

VILLA MERCEDES III SAN JOSÉ

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

ALIANZA FUT. vs. J. NEWBERY J. NEWBERY vs. ALIANZA FUT.

LIBRE SAN JOSE LIBRE SAN JOSE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

J. NEWBERY vs. SAN JOSE SAN JOSE vs. J. NEWBERY

LIBRE ALIANZA FUT. LIBRE ALIANZA FUT.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

SAN JOSE vs. ALIANZA FUT. ALIANZA FUT. vs. SAN JOSE

LIBRE J. NEWBERY LIBRE J. NEWBERY

ZONA 6

LIGAS CLUBES

SAN LUIS I VILLA LA QUEBRADA

SAN LUIS II DEFENSORES DE POTRERO DE LOS FUNES

TILISARAO I SARMIENTO JUVENTUD UNIDA

TILISARAO II AT. CONCARÁN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

V. QUEBRADA vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. V. QUEBRADA

AT. CONCARAN vs. DEF. POTRERO DEF. POTRERO vs. AT. CONCARAN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

DEF. POTRERO vs. V. QUEBRADA V. QUEBRADA vs. DEF. POTRERO

SARMIENTO vs. AT. CONCARAN AT. CONCARAN vs. SARMIENTO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. CONCARAN vs. V. QUEBRADA V. QUEBRADA vs. AT. CONCARAN

DEF. POTRERO vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. DEF. POTRERO

CENTRO

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por doce (12) zonas, nueve de cuatro (4) equipos cada una y tres de tres (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los cuatro mejores equipos ubicados en segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos. (Total: 16 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran cuatro (4) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

SGO. DEL ESTERO (FED.) INDEPENDIENTE (BELTRAN)

SGO. DEL ESTERO II SP. FERNANDEZ

SGO. DEL ESTERO III UNIÓN SANTIAGO

TERMAS DE RIO HONDO LA COSTANERA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

INDEPENDIENTE vs. LA COSTANERA LA COSTANERA vs. INDEPENDIENTE

UNION. SGO. vs. SP. FERNANDEZ SP. FERNANDEZ vs. UNION. SGO.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

SP. FERNANDEZ vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. SP. FERNANDEZ

LA COSTANERA vs. UNION. SGO. UNION. SGO. vs. LA COSTANERA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

INDEPENDIENTE vs. UNION. SGO. UNION. SGO. vs. INDEPENDIENTE

SP. FERNANDEZ vs. LA COSTANERA LA COSTANERA vs. SP. FERNANDEZ

ZONA 2

LIGAS CLUBES

SGO. ESTERO I VELEZ SARSFIELD

BOBADAL I TALLERES F.C.

BOBADAL II AT. EL QUEMADO

QUIMILI SP. TINTINA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

TALLERES F.C. vs. EL QUEMADO EL QUEMADO vs. TALLERES F.C.

VELEZ S. vs. SP. TINTINTA SP. TINTINTA vs. VELEZ S.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

SP. TINTINTA vs. TALLERES F.C. TALLERES F.C. vs. SP. TINTINTA

EL QUEMADO vs. VELEZ S. VELEZ S. vs. EL QUEMADO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

TALLERES F.C. vs. VELEZ S. VELEZ S. vs. TALLERES F.C.

SP. TINTINTA vs. EL QUEMADO EL QUEMADO vs. SP. TINTINTA

ZONA 3

LIGAS CLUBES

CATAMARCA I SAN LORENZO (ALEM)

FRIAS INSTITUTO TRÁFICO

RECREO UNIÓN SPORTIVA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SAN LORENZO vs. INSTITUTO TRAF. INSTITUTO TRAF. vs. SAN LORENZO

LIBRE UNION SP. LIBRE UNION SP.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

UNION SP. vs. SAN LORENZO SAN LORENZO vs. UNION SP.

LIBRE INSTITUTO TRAF. LIBRE INSTITUTO TRAF.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

INSTITUTO TRAF. vs. UNION SP. UNION SP. vs. INSTITUTO TRAF.

LIBRE SAN LORENZO LIBRE SAN LORENZO

ZONA 4

LIGAS CLUBES

CATAMARCA II POLICIAL

ALIJILÁN SOCIAL BAÑADO DE OVANTA

VALLE VIEJO AT. SAN MARTÍN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

S. BAÑADO vs. SAN MARTÍN SAN MARTÍN vs. S. BAÑADO

LIBRE POLICIAL LIBRE POLICIAL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

POLICIAL vs. S. BAÑADO S. BAÑADO vs. POLICIAL

LIBRE SAN MARTÍN LIBRE SAN MARTÍN

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

SAN MARTÍN vs. POLICIAL POLICIAL vs. SAN MARTÍN

LIBRE S. BAÑADO LIBRE S. BAÑADO

ZONA 5

LIGAS CLUBES

ANDALGALÁ TIRO FEDERAL Y GIMNASIA

BELÉN PEÑAROL

POMÁN S. C. SAN LORENZO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

TIRO FEDERAL vs. SAN LORENZO SAN LORENZO vs. TIRO FEDERAL

LIBRE PEÑAROL LIBRE PEÑAROL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

PEÑAROL vs. TIRO FEDERAL TIRO FEDERAL vs. PEÑAROL

LIBRE SAN LORENZO LIBRE SAN LORENZO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

SAN LORENZO vs. PEÑAROL PEÑAROL vs. SAN LORENZO

LIBRE TIRO FEDERAL LIBRE TIRO FEDERAL

ZONA 6

LIGAS CLUBES

CHILECITO I SAN BUENAVENTURA

CHILECITO II LOS ANDES

AIMOGASTA FED. AGRARIA ARGENTINA

VILLA UNIÓN AT. SAN MARTÍN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SAN BUENAV. vs. LOS ANDES LOS ANDES vs. SAN BUENAV.

AT. SAN MARTIN vs. FED. AGRARIA FED. AGRARIA vs. AT. SAN MARTIN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

FED. AGRARIA vs. SAN BUENAV. SAN BUENAV. vs. FED. AGRARIA

LOS ANDES vs. AT. SAN MARTIN AT. SAN MARTIN vs. LOS ANDES

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

SAN BUENAV. vs. AT. SAN MARTIN AT. SAN MARTIN vs. SAN BUENAV.

FED. AGRARIA vs. LOS ANDES LOS ANDES vs. FED. AGRARIA

ZONA 7

LIGAS CLUBES

LA RIOJA I ANDINO S.C.

LA RIOJA II AMÉRICO TESORIERI

FEDERACIÓN RIOJANA

CHAMICAL BARRIO ARGENTINO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

ANDINO SC vs. AMÉRICO T. AMÉRICO T. vs. ANDINO SC

BARRIO ARG. vs. FED. RIOJANA FED. RIOJANA vs. BARRIO ARG.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

FED. RIOJANA vs. ANDINO SC ANDINO SC vs. FED. RIOJANA

AMÉRICO T. vs. BARRIO ARG. BARRIO ARG. vs. AMÉRICO T.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

ANDINO SC vs. BARRIO ARG. BARRIO ARG. vs. ANDINO SC

FED. RIOJANA vs. AMÉRICO T. AMÉRICO T. vs. FED. RIOJANA

ZONA 8

LIGAS CLUBES

CÓRDOBA II ARGENTINO PEÑAROL

VILLA DOLORES S. Y D. COMERCIO

JESÚS MARÍA SP. COLONIA TIROLESA

COSQUÍN 25 DE MAYO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

ARG. PEÑAROL vs. COMERCIO COMERCIO vs. ARG. PEÑAROL

SP. COLONIA T. vs. 25 DE MAYO 25 DE MAYO vs. SP. COLONIA T.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

25 DE MAYO vs. ARG. PEÑAROL ARG. PEÑAROL vs. 25 DE MAYO

COMERCIO vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. COMERCIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

ARG. PEÑAROL vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. ARG. PEÑAROL

25 DE MAYO vs. COMERCIO COMERCIO vs. 25 DE MAYO

ZONA 9

LIGAS CLUBES

RÍO CUARTO I AT. BELGRANO (V. MACKENNA)

RÍO CUARTO II ATENAS

RÍO TERCERO III 9 DE JULIO

RÍO TERCERO II AT. RÍO TERCERO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AT. R. TERCERO vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. AT. R. TERCERO

ATENAS vs. BELGRANO BELGRANO vs. ATENAS

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

BELGRANO vs. AT. R. TERCERO AT. R. TERCERO vs. BELGRANO

9 DE JULIO vs. ATENAS ATENAS vs. 9 DE JULIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. R. TERCERO vs. ATENAS ATENAS vs. AT. R. TERCERO

BELGRANO vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. BELGRANO

ZONA 10

LIGAS CLUBES

CÓRDOBA III RACING

CÓRDOBA IV LAS PALMAS

SAN FRANCISCO I A. D. 9 DE JULIO (MORTEROS)

SAN FRANCISCO II 9 DE JULIO (FREIRE)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

RACING vs. 9 DE JULIO F. 9 DE JULIO F. vs. RACING

9 DE JULIO M. vs. LAS PALMAS LAS PALMAS vs. 9 DE JULIO M.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LAS PALMAS vs. RACING RACING vs. LAS PALMAS

9 DE JULIO F. vs. 9 DE JULIO M. 9 DE JULIO M. vs. 9 DE JULIO F.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

RACING vs. 9 DE JULIO M. 9 DE JULIO M. vs. RACING

LAS PALMAS vs. 9 DE JULIO F. 9 DE JULIO F. vs. LAS PALMAS

ZONA 11

LIGAS CLUBES

BELL VILLE I AT. BELL

BELL VILLE II SARMIENTO (LEONES)

CORRAL DE BUSTOS NEWBERY & EVERTON

VILLA MARÍA DEP. UNIVERSITARIO

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

N. & EVERTON vs. UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO vs. N. & EVERTON

AT. BELL vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. AT. BELL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

SARMIENTO vs. N. & EVERTON N. & EVERTON vs. SARMIENTO

UNIVERSITARIO vs. AT. BELL AT. BELL vs. UNIVERSITARIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

N. & EVERTON vs. AT. BELL AT. BELL vs. N. & EVERTON

SARMIENTO vs. UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO vs. SARMIENTO

ZONA 12

LIGAS CLUBES

CÓRDOBA I GRAL. PAZ JUNIORS

RÍO TERCERO I CTRO. JUVENTUD AGRARIA

ONCATIVO I DEP. ONCATIVO

ONCATIVO II DEP. PILAR

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

JUV. AGRARIA vs. G. PAZ JRS. G. PAZ JRS. vs. JUV. AGRARIA

DEP. ONCATIVO vs. DEP. PILAR DEP. PILAR vs. DEP. ONCATIVO

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

DEP. PILAR vs. JUV. AGRARIA JUV. AGRARIA vs. DEP. PILAR

G. PAZ JRS. vs. DEP. ONCATIVO DEP. ONCATIVO vs. G. PAZ JRS.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

JUV. AGRARIA vs. DEP. ONCATIVO DEP. ONCATIVO vs. JUV. AGRARIA

DEP. PILAR vs. G. PAZ JRS. G. PAZ JRS. vs. DEP. PILAR

NORTE

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por siete (7) zonas, cinco de cuatro (4) equipos cada una y dos de tres (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas, y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro equipos. (Total: 16 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los dieseis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran cuatro (4) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, disputándose por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en primer lugar clasifica a la Etapa Final.-

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

JUJUY I AT. CUYAYA

JUJUY II ALTOS HORNOS ZAPLA

LA QUIACA I LIBERTAD

LA QUIACA II SANTA CATALINA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AT. CUYAYA vs. A. H. ZAPLA A. H. ZAPLA vs. AT. CUYAYA

LIBERTAD vs. STA. CATALINA STA. CATALINA vs. LIBERTAD

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

STA. CATALINA vs. AT. CUYAYA AT. CUYAYA vs. STA. CATALINA

A. H. ZAPLA vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. A. H. ZAPLA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. CUYAYA vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. AT. CUYAYA

STA. CATALINA vs. A. H. ZAPLA A. H. ZAPLA vs. STA. CATALINA

ZONA 2

LIGAS CLUBES

JUJUY III (COPA JUJUY) TALLERES (PERICO)

EL CARMEN I AT. EL CARMEN

SAN PEDRO SOCIEDAD DE TIRO Y GIMNASIA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

TALLERES P. vs. T. Y GIMNASIA T. Y GIMNASIA vs. TALLERES P.

LIBRE AT. EL CARMEN LIBRE AT. EL CARMEN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

AT. EL CARMEN vs. TALLERES P. TALLERES P. vs. AT. EL CARMEN

LIBRE T. Y GIMNASIA LIBRE T. Y GIMNASIA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

T. Y GIMNASIA vs. AT. EL CARMEN AT. EL CARMEN vs. T. Y GIMNASIA

LIBRE TALLERES P. LIBRE TALLERES P.

ZONA 3

LIGAS CLUBES

EL CARMEN II (FED.) MONTERRICO SAN VICENTE

LDOR. GRAL. SAN MARTÍN SP. ALBERDI

ORÁN DEP. TABACAL

TARTAGAL UNIÓN MADEREROS

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

MONTERRICO vs. SP. ALBERDI SP. ALBERDI vs. MONTERRICO

DEP. TABACAL vs. UNION M. UNION M. vs. DEP. TABACAL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

UNION M. vs. MONTERRICO MONTERRICO vs. UNION M.

SP. ALBERDI vs. DEP. TABACAL DEP. TABACAL vs. SP. ALBERDI

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

MONTERRICO vs. DEP. TABACAL DEP. TABACAL vs. MONTERRICO

UNION M. vs. SP. ALBERDI SP. ALBERDI vs. UNION M.

ZONA 4

LIGAS CLUBES

SALTA II JUVENTUD ANTONIANA

SALTA IV AT. PEÑAROL

CERRILLOS LA MERCED

CAFAYATE LIBERTAD (SAN CARLOS)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AT. PEÑAROL vs. J. ANTONIANA J. ANTONIANA vs. AT. PEÑAROL

LA MERCED vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. LA MERCED

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LIBERTAD vs. AT. PEÑAROL AT. PEÑAROL vs. LIBERTAD

J. ANTONIANA vs. LA MERCED LA MERCED vs. J. ANTONIANA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. PEÑAROL vs. LA MERCED LA MERCED vs. AT. PEÑAROL

LIBERTAD vs. J. ANTONIANA J. ANTONIANA vs. LIBERTAD

ZONA 5

LIGAS CLUBES

SALTA I GIMNASIA Y TIRO

SALTA III (COPA SALTA) VILLA SAN ANTONIO

GENERAL GÜEMES REDES DE LA PATRIA

ROSARIO DE LA FRONTERA JUVENTUD UNIDA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

G. Y TIRO vs. V. S. ANTONIO V. S. ANTONIO vs. G. Y TIRO

JUV. UNIDA vs. R. DE LA PATRIA R. DE LA PATRIA vs. JUV. UNIDA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

R. DE LA PATRIA vs. G. Y TIRO G. Y TIRO vs. R. DE LA PATRIA

V. S. ANTONIO vs. JUV. UNIDA JUV. UNIDA vs. V. S. ANTONIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

G. Y TIRO vs. JUV. UNIDA JUV. UNIDA vs. G. Y TIRO

R. DE LA PATRIA vs. V. S. ANTONIO V. S. ANTONIO vs. R. DE LA PATRIA

ZONA 6

LIGAS CLUBES

JOAQUIN V. GONZALEZ I DEPORTIVO YPF

JOAQUIN V. GONZALEZ II RÍO DORADO

METÁN I SP. EL GALPÓN

METÁN II DEP. MICHEL

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

DEP. YPF vs. RÍO DORADO RÍO DORADO vs. DEP. YPF

EL GALPÓN vs. DEP. MICHEL DEP. MICHEL vs. EL GALPÓN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

DEP. MICHEL vs. DEP. YPF DEP. YPF vs. DEP. MICHEL

RÍO DORADO vs. EL GALPÓN EL GALPÓN vs. RÍO DORADO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

DEP. YPF vs. EL GALPÓN EL GALPÓN vs. DEP. YPF

DEP. MICHEL vs. RÍO DORADO RÍO DORADO vs. DEP. MICHEL

ZONA 7

LIGAS CLUBES

TUCUMÁN I LLORENS

TUCUMÁN II SP. GUZMÁN

TUCUMÁN III AT. CONCEPCIÓN

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SP. GUZMAN vs. A. CONCEPCIÓN A. CONCEPCIÓN vs. SP. GUZMAN

LIBRE LLORENS LIBRE LLORENS

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LLORENS vs. SP. GUZMAN SP. GUZMAN vs. LLORENS

LIBRE A. CONCEPCIÓN LIBRE A. CONCEPCIÓN

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

A. CONCEPCIÓN vs. LLORENS LLORENS vs. A. CONCEPCIÓN

LIBRE SP. GUZMAN LIBRE SP. GUZMAN

LITORAL NORTE

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por nueve (9) zonas, dos de cinco (5) equipos cada una y siete de tres (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer, segundo y tercer lugar de las zonas integradas por cinco equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos, y los tres mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: 16 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran cuatro (4) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

RESISTENCIA I FONTANA

LAS BREÑAS I JUVENTUD UNIDA

LAS BREÑAS II LIBERTAD (CHARATA)

VILLA ANGELA AVENIDA F.C.

PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA SP. PAMPA

1ra. fecha – 02/02/20 6ta. fecha – 23/02/20

LIBERTAD vs. JUV. UNIDA JUV. UNIDA vs. LIBERTAD

SP. PAMPA vs. AVENIDA FC AVENIDA FC vs. SP. PAMPA

LIBRE FONTANA LIBRE FONTANA

2da. fecha – Sábado 08/02/20 7ma. fecha – Sábado 29/02/20

AVENIDA FC vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. AVENIDA FC

JUV. UNIDA vs. FONTANA FONTANA vs. JUV. UNIDA

LIBRE SP. PAMPA LIBRE SP. PAMPA

3ra. fecha – Miércoles 12/02/20 8va. fecha – Miércoles 04/03/20

FONTANA vs. AVENIDA FC AVENIDA FC vs. FONTANA

LIBERTAD vs. SP. PAMPA SP. PAMPA vs. LIBERTAD

LIBRE JUV. UNIDA LIBRE JUV. UNIDA

4ta. fecha – Sábado 15/02/20 9na. fecha – 08/03/20

SP. PAMPA vs. FONTANA FONTANA vs. SP. PAMPA

AVENIDA FC vs. JUV. UNIDA JUV. UNIDA vs. AVENIDA FC

LIBRE LIBERTAD LIBRE LIBERTAD

5ta. fecha – Miércoles 19/02/20 10ma. fecha – 15/03/20

JUV. UNIDA vs. SP. PAMPA SP. PAMPA vs. JUV. UNIDA

FONTANA vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. FONTANA

LIBRE AVENIDA FC LIBRE AVENIDA FC

ZONA 2

LIGAS CLUBES

RESISTENCIA II VILLA ALVEAR

RESISTENCIA III (FED.) RESISTENCIA CENTRAL

LAS PALMAS DEP. MUNICIAL (LA LEONESA)

GRAL. JOSE DE SAN MARTÍN AT. FALUCHO

VILLA OCAMPO EX. ALUMNOS SAN ANTONIO

1ra. fecha – 02/02/20 6ta. fecha – 23/02/20

VILLA ALVEAR vs. MUNICIPAL MUNICIPAL vs. VILLA ALVEAR

AT. FALUCHO vs. RESISTENCIA C. RESISTENCIA C. vs. AT. FALUCHO

LIBRE EX. ALUMNOS LIBRE EX. ALUMNOS

2da. fecha – Sábado 08/02/20 7ma. fecha – Sábado 29/02/20

RESISTENCIA C. vs. VILLA ALVEAR VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA C.

MUNICIPAL vs. EX. ALUMNOS EX. ALUMNOS vs. MUNICIPAL

LIBRE AT. FALUCHO LIBRE AT. FALUCHO

3ra. fecha – Miércoles 12/02/20 8va. fecha – Miércoles 04/03/20

EX. ALUMNOS vs. RESISTENCIA C. RESISTENCIA C. vs. EX. ALUMNOS

VILLA ALVEAR vs. AT. FALUCHO AT. FALUCHO vs. VILLA ALVEAR

LIBRE MUNICIPAL LIBRE MUNICIPAL

4ta. fecha – Sábado 15/02/20 9na. fecha – 08/03/20

AT. FALUCHO vs. EX. ALUMNOS EX. ALUMNOS vs. AT. FALUCHO

RESISTENCIA C. vs. MUNICIPAL MUNICIPAL vs. RESISTENCIA C.

LIBRE VILLA ALVEAR LIBRE VILLA ALVEAR

5ta. fecha – Miércoles 19/02/20 10ma. fecha – 15/03/20

MUNICIPAL vs. AT. FALUCHO AT. FALUCHO vs. MUNICIPAL

EX. ALUMNOS vs. VILLA ALVEAR VILLA ALVEAR vs. EX. ALUMNOS

LIBRE RESISTENCIA C. LIBRE RESISTENCIA C.

ZONA 3

LIGAS CLUBES

CURUZÚ CUATIÁ S. Y D. VICTORIA

GOYA SP. SANTA LUCIA

BELLA VISTA II (FED.) BARRIO NORTE

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

STA. LUCIA vs. BARRIO NORTE BARRIO NORTE vs. STA. LUCIA

LIBRE VICTORIA LIBRE VICTORIA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

VICTORIA vs. STA. LUCIA STA. LUCIA vs. VICTORIA

LIBRE BARRIO NORTE LIBRE BARRIO NORTE

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

BARRIO NORTE vs. VICTORIA VICTORIA vs. BARRIO NORTE

LIBRE STA. LUCIA LIBRE STA. LUCIA

ZONA 4

LIGAS CLUBES

CORRIENTES I CAMBA CUÁ

CORRIENTES II SP. FERROVIARIO

BELLA VISTA I DEFENSORES DE SAN ROQUE

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

CAMBA CUÁ vs. FERROVIARIO FERROVIARIO vs. CAMBA CUÁ

LIBRE DEF. S. ROQUE LIBRE DEF. S. ROQUE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

DEF. S. ROQUE vs. CAMBA CUÁ CAMBA CUÁ vs. DEF. S. ROQUE

LIBRE FERROVIARIO LIBRE FERROVIARIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

FERROVIARIO vs. DEF. S. ROQUE DEF. S. ROQUE vs. FERROVIARIO

LIBRE CAMBA CUÁ LIBRE CAMBA CUÁ

ZONA 5

LIGAS CLUBES

SANTO TOMÉ DEP. GENARO BERÓN (ASTRADA)

PASO DE LOS LIBRES PUENTE SECO

MERCEDES APINTA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

PUENTE SECO vs. APINTA APINTA vs. PUENTE SECO

LIBRE G. BERÓN LIBRE G. BERÓN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

G. BERÓN vs. PUENTE SECO PUENTE SECO vs. G. BERÓN

LIBRE APINTA LIBRE APINTA

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

APINTA vs. G. BERÓN G. BERÓN vs. APINTA

LIBRE PUENTE SECO LIBRE PUENTE SECO

ZONA 6

LIGAS CLUBES

POSADAS I SANTO PIPÓ SPORTING

POSADAS II AT. POSADAS

POSADAS IV LA PICADA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SANTO PIPÓ vs. AT. POSADAS AT. POSADAS vs. SANTO PIPÓ

LIBRE LA PICADA LIBRE LA PICADA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

LA PICADA vs. SANTO PIPÓ SANTO PIPÓ vs. LA PICADA

LIBRE AT. POSADAS LIBRE AT. POSADAS

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. POSADAS vs. LA PICADA LA PICADA vs. AT. POSADAS

LIBRE SANTO PIPÓ LIBRE SANTO PIPÓ

ZONA 7

LIGAS CLUBES

POSADAS III GUARANÍ ANTONIO FRANCO

ELDORADO SOCIAL D. Y C. NACIONAL

PUERTO RICO (U.MI.FU) C. Y D. TIMBÓ

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

NACIONAL vs. G. A. FRANCO G. A. FRANCO vs. NACIONAL

LIBRE TIMBÓ LIBRE TIMBÓ

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

TIMBÓ vs. NACIONAL NACIONAL vs. TIMBÓ

LIBRE G. A. FRANCO LIBRE G. A. FRANCO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

G. A. FRANCO vs. TIMBÓ TIMBÓ vs. G. A. FRANCO

LIBRE NACIONAL LIBRE NACIONAL

ZONA 8

LIGAS CLUBES

FORMOSA III 8 DE DICIEMBRE

CLORINDA I JUVENTUD

CLORINDA II ROLANDO HERTELENDY

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

JUVENTUD vs. ROLANDO H. ROLANDO H. vs. JUVENTUD

LIBRE 8 DICIEMBRE LIBRE 8 DICIEMBRE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

8 DICIEMBRE vs. JUVENTUD JUVENTUD vs. 8 DICIEMBRE

LIBRE ROLANDO H. LIBRE ROLANDO H.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

ROLANDO H. vs. 8 DICIEMBRE 8 DICIEMBRE vs. ROLANDO H.

LIBRE JUVENTUD LIBRE JUVENTUD

ZONA 9

LIGAS CLUBES

FORMOSA I SOL DE AMÉRICA

FORMOSA II 1RO DE MAYO

LAGUNA BLANCA (FED.) AT. SARGENTO CABRAL

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

S. AMÉRICA vs. 1RO DE MAYO 1RO DE MAYO vs. S. AMÉRICA

LIBRE STO. CABRAL LIBRE STO. CABRAL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

STO. CABRAL vs. S. AMÉRICA S. AMÉRICA vs. STO. CABRAL

LIBRE 1RO DE MAYO LIBRE 1RO DE MAYO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

1RO DE MAYO vs. STO. CABRAL STO. CABRAL vs. 1RO DE MAYO

LIBRE S. AMÉRICA LIBRE S. AMÉRICA

LITORAL SUR

CLASIFICATORIA

Primera Ronda

Está integrada por seis (6) zonas de tres (3) equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: 12 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los doce (12) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se conformaran tres (3) zonas de cuatro equipos cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y el mejor equipo ubicado en segundo lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos)

Tercera Ronda:

Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

RAFAELA I 9 DE JULIO

RAFAELA II AT. BROWN (SAN VICENTE)

RAFAELA IV LIBERTAD (SUNCHALES)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

LIBERTAD S. vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. LIBERTAD S.

LIBRE AT. BROWN LIBRE AT. BROWN

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

AT. BROWN vs. LIBERTAD S. LIBERTAD S. vs. AT. BROWN

LIBRE 9 DE JULIO LIBRE 9 DE JULIO

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

9 DE JULIO vs. AT. BROWN AT. BROWN vs. 9 DE JULIO

LIBRE LIBERTAD S. LIBRE LIBERTAD S.

ZONA 2

LIGAS CLUBES

CAÑADA DE GÓMEZ AT. CARCARAÑA

ROSARIO AGRUP. DEP. INFANTIL UNIÓN ROSARIO

SAN LORENZO PUERTO SAN MARTÍN F.

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

AT. CARCARAÑA vs. A.D.I.U.R. A.D.I.U.R. vs. AT. CARCARAÑA

LIBRE P.S.M. F. LIBRE P.S.M. F.

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

P.S.M. F. vs. AT. CARCARAÑA AT. CARCARAÑA vs. P.S.M. F.

LIBRE A.D.I.U.R. LIBRE A.D.I.U.R.

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

A.D.I.U.R. vs. P.S.M. F. P.S.M. F. vs. A.D.I.U.R.

LIBRE AT. CARCARAÑA LIBRE AT. CARCARAÑA

ZONA 3

LIGAS CLUBES

RAFAELA III SP. BEN HUR

SANTA FE

SAN JORGE AT. SAN JORGE

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

SP. BEN HUR vs. SANTA FE SANTA FE vs. SP. BEN HUR

LIBRE SAN JORGE LIBRE SAN JORGE

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

SAN JORGE vs. SP. BEN HUR SP. BEN HUR vs. SAN JORGE

LIBRE SANTA FE LIBRE SANTA FE

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

SANTA FE vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. SANTA FE

LIBRE SP. BEN HUR LIBRE SP. BEN HUR

ZONA 4

LIGAS CLUBES

C. DEL URUGUAY I RIVADAVIA

C. DEL URUGUAY II (FED.) AT. URUGUAY

CONCORDIA II AT. 9 DE JULIO (AYUI)

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

RIVADAVIA vs. AT. URUGUAY AT. URUGUAY vs. RIVADAVIA

LIBRE 9 DE JULIO LIBRE 9 DE JULIO

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

9 DE JULIO vs. RIVADAVIA RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO

LIBRE AT. URUGUAY LIBRE AT. URUGUAY

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. URUGUAY vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. AT. URUGUAY

LIBRE RIVADAVIA LIBRE RIVADAVIA

ZONA 5

LIGAS CLUBES

CONCORDIA I AT. LIBERTAD

FEDERACIÓN ESTUDIANTES

FEDERAL S. Y D. MALVINAS

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

LIBERTAD vs. ESTUDIANTES ESTUDIANTES vs. LIBERTAD

LIBRE FEDERAL LIBRE FEDERAL

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

FEDERAL vs. LIBERTAD LIBERTAD vs. FEDERAL

LIBRE ESTUDIANTES LIBRE ESTUDIANTES

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

ESTUDIANTES vs. FEDERAL FEDERAL vs. ESTUDIANTES

LIBRE LIBERTAD LIBRE LIBERTAD

ZONA 6

LIGAS CLUBES

PARANÁ I AT. BELGRANO

PARANÁ II AT. PARANÁ

PARANÁ III SP. URQUIZA

1ra. fecha – 02/02/20 4ta. fecha – 23/02/20

BELGRANO vs. AT. PARANÁ AT. PARANÁ vs. BELGRANO

LIBRE SP. URQUIZA LIBRE SP. URQUIZA

2da. fecha – 09/02/20 5ta. fecha – 01/03/20

SP. URQUIZA vs. BELGRANO BELGRANO vs. SP. URQUIZA

LIBRE AT. PARANÁ LIBRE AT. PARANÁ

3ra. fecha – 16/02/20 6ta. fecha – 08/03/20

AT. PARANÁ vs. SP. URQUIZA SP. URQUIZA vs. AT. PARANÁ

LIBRE BELGRANO LIBRE BELGRANO

