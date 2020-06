Toman fiebre en sucursales santarroseñas

Las cadenas de supermercados aumentaron las medidas sanitarias de prevención ante la pandemia de Covid-19 y, en Santa Rosa, algunos incorporaron termómetros infrarrojos para tomarle la temperatura a los clientes, antes que ingresen a realizar la compra.

Los relatos de los clientes coinciden en las descripciones de los protocolos que se implementan. Según comentaron, en la puerta de ingreso de los locales hay un empleado que recibe a las personas, les solicita que despejen la zona del cuello y allí colocan el termómetro infrarrojo. Luego de unos segundos, informan los grados de temperatura corporal. En caso de no tener fiebre, habilitan el ingreso y ofrecen alcohol en gel para higienizarse las manos.

«En general, la gente lo tomaba como algo bueno, que te deja más tranquilo. Incluso, algunas personas lo tomaron hasta con humor y hacían chistes».

Sin embargo, también hubo otras experiencias no tan positivas. Una de las clientas sostuvo que en una de las sucursales céntricas sufrió «un destrato», debido a que el empleado de la cadena no medió palabra y directamente le apuntó. «Fue un poco violento, porque no me explicaron nada», afirmó.

Este nuevo protocolo, según contaron, también se aplica en un supermercado mayorista (Diarco) que tiene una sede en la ciudad y también en algunas entidades bancarias.