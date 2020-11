Tiene fecha el regreso de Claudia Villafañe a Masterchef

Pese a la tristeza por la muerte de Diego Maradona, la concursante siguió demostrando su gran compañerismo. No abandonará el reality y se sabe cuándo grabará.

Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe volverá a grabar Masterchef Celebrity el lunes 30 de noviembre, informó Marcelo Polino en La peña de Morfi.

Tras la muerte de Diego Maradona, se especuló con un reemplazo para la empresaria o una renuncia final al programa, ambas situaciones que no sucederán.

«La posibilidad era que se retirara del reality, otra posibilidad era un reemplazo, que se le ofreció, pero lo cierto es que Claudia Villafañe regresa a la competencia el lunes», anunció el periodista.

Además, contó un gran gesto de compañerismo y responsabilidad, en medio del dolor y la organización del velorio de su ex marido. «Es tan buena compañera que llamaba a la producción para decir que estaba entorpeciendo el desarrollo del programa, preocupada por sus compañeros», agregó.

Otra de las incógnicas es saber si por su ausencia durante dos programas deberá hacer un esafío, como sucedió con Leticia Siciliani. «Es una participante que no sólo es querida por el público sino también por sus compañeros, que a veces no se da ese doble cariño porque por ahí si es una jugadora fuerte. Pero no, todos hablan en lo público y privado bien de ella», cerró Polino.