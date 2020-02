Tailandia: un soldado mató a al menos 20 personas en un shopping e hirió a otras 30

Fuerzas especiales y de seguridad rodearon el edificio y establecieron un perímetro de dos kilómetros para tratar de atrapar al atacante, a la vez que llevaron a su madre hasta al lugar para intentar su rendición.

Unas seis horas después de que el asaltante ingresara a Terminal 21, los cuerpos de élite lograron entrar y controlar parte del recinto, mientras decenas de personas que estaban atrapadas y escondidas allí fueron evacuadas.

"Hanuman" police commandos move into Terminal 21 shopping mall in Korat city. The team is now inside the mall and searching for the gunman who killed at least 17 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/YzgFTC0t0r

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020