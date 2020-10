Suspenden las clases y aíslan al director de la EPET Nº1 por un contagio

Una secretaria dio positivo de coronavirus. Aislaron al director y a otra administrativa. No tenían contacto con los estudiantes, pero desinfectarán el colegio en forma preventiva.

Una secretaria administrativa de la EPET Nº1 de Santa Rosa dio positivo de coronavirus este martes. Por esa razón, aislaron al director, Luis Olivera, y a otra administrativa, que son contactos estrechos. Además, suspendieron las clases para desinfectar al colegio y luego reanudar las actividades.

Entre el estudiantado no hay personas aisladas. Es que los alumnos y alumnas no ingresan al sector de administración y no tuvieron contacto con el caso positivo y los dos contactos estrechos.

Las clases se suspendieron este miércoles. En el colegio evalúan que la tarea de desinfección se realizará en una jornada y rápidamente volverán las clases presenciales. Darán aviso a los estudiantes si se pueden retomar este mismo jueves o no.

En la EPET hay tres tecnicaturas. El ingreso de los estudiantes es por tres puertas diferentes. En una, por la calle 0`higgins, está ubicada la dirección ni bien se entra al edificio, a la derecha. Sin embargo, los estudiantes no tienen acceso al lugar ni contacto fluido con las personas que cujmplen tareas allí.

La secretaria no iba al colegio desde el jueves, porque tenía dolor de garganta y síntomas parecidos a un estado gripal. La hisoparon recién este martes. Y el resultado fue positivo.

De los 700 estudiantes del colegio, solo 38 reanudaron las clases presenciales. Son los que cursan séptimo año, el último. Asisten divididos en grupos de seis por cada tecnicatura, para evitar amontonamiento y contactos.