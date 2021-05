Sufrió una estafa telefónica: le pide al banco que no autorice los préstamos instantáneos

Una docente, que sufrió una estafa telefónica con la que le vaciaron el dinero de su sueldo y la sacaron un préstamos le pidió al Banco de La Pampa que “no autorice los préstamos en forma instantánea, porque es el objetivo de los estafadores”.

La mujer (de 34 años) fue víctima de una estafa telefónica. Publicó en las redes sociales un producto para vender y la contactaron desde, lo que ella cree, son perfiles falsos. “Me dijeron que me iban a transferir el dinero y me piden el CBU. Después me llamaron y me dijeron que no podían hacerlo. Y ahí me dijeron que sacara el token”, explicó.

Explicó que “no sabía que el token es una clave. Generé el token y es un error. Me considero alfabetizada con la tecnología y los trámites, pero no sabía que era”.

“Me sacaron todo mi sueldo. Pero además me sacaron un préstamo personal de 150 mil pesos”, dijo G.

Dijo que “como clienta del Banco de La Pampa hago el planteo. Me siento estafada por al banco. Lo primero que me aparece en la pantalla es el préstamo personal. En forma instantánea sacan los 150 mil pesos y lo transfirieron a otra cuenta”.

“Yo cometí una negligencia, me considero alfabetizada con la tecnología pero cometí un error. Pero quiero concientizar al BLP que tome otra medida, una segunda confirmación para otorgar el préstamo”, dijo la docente.

El perfil falso desde el que estafaron a la docente G.. Sigue activo.

“El problema es que el préstamo se acreditó en forma instantánea y en menos de un minuto estaba transferido. Esta situación no me da tiempo a reaccionar si es una estafa”, dijo.

“Me siento desprotegida como clienta que soy del Banco. Yo me tengo que hacer cargo del préstamo y hacerme cargo de los intereses. En realidad tengo que devolver 400 mil pesos”, dijo.

G. hizo la denuncia en la comisaría de Toay. “Y esta mañana me acerqué al BLP y también fuí a Defensa del Consumidor. Lo que quiero plantear es que te dejan expuestos, porque te roban la plata y no hay una medida en este contexto para que la estafa no ocurra”, dijo la docente.



“El banco dice “devolvelo’, y no sufre ninguna pérdida”, dijo.

Dijo que en la comisaría de Toay donde estaba haciendo la denuncia, había otra chica a la que le sacaron un préstamo de 500 mil pesos.

“Tiene (el banco) que abrir un ojo. La acreditación tiene que ser en 24 horas, en 8 horas. Ni siquiera te tenés que presentar, en el instante te lo transfieren. Ahí está la falla”, remarcó la docente estafada.