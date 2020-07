Sospechoso robo en la cooperativa de Rolón

La policía investiga un sospechoso robo ocurrido en la cooperativa de la localidad de Rolón, que tiene algunos detalles que hacen presumir que el o los delincuentes habían realizado inteligencia sobre el lugar de los hechos. El robo se produjo en la madrugada del 8 de julio y recién trascendió hace pocos días, cuando las autoridades de la cooperativa dieron detalles del suceso, en el cual los ladrones se llevaron 100.000 pesos.

“Este es un episodio que nos sorprendió, no es usual que quieran entrar a la cooperativa”, sostuvo Bruno Rodriguez, presidente de la entidad en Rolón. “Rompieron un vidrio de un ventiluz del galpón, sacaron una tuerca que hacia de traba en la ventana e ingresaron al galpón”, detalló el dirigente en diálogo con Radio Provincia, de la localidad de Rolón.

Rodríguez consideró que “el que entro sabia de lo que estaba haciendo, no era alguien que desconocía el lugar porque vinieron con una llave especial para sacar esa tuerca y era alguien que había hecho inteligencia previa”.

Sin embargo, las dudas crecen a medida que avanza la investigación ya que aparentemente se habrái sacado la traba del ventiluz desde el interior del galpón. “Ahora si hablamos que se sacó la tuerca del lado de adentro, con una llave de las cajas de herramientas que tenemos en los vehículos, estamos ante otra cosa”, indicó el presidente de la cooperativa electrica.

Agregó que “otra particularidad de la investigación es que el vidrio está roto de adentro hacia afuera, lo que ha tornado bastante misterioso el episodio. También el hecho que se haya utilizado la misma herramienta del taller para barretear las dos puertas y después fue devuelta al lugar”. Rodriguez insistió que “quien entró, es alguien que sabía que acá no había cámaras de vigilancia y ahora vamos a tener que poner. Hubo mucho inteligencia previa”.

Dinero

Los ladrones se llevaron 100.000 pesos que habían quiedado en el escritorio del presidente de la cooperativa. “El faltante es responsabilidad mía porque esa plata no tendría que haber quedado en el escritorio. Era la recaudación del día, habíamos tenido reunión de Consejo de Administración, a la tarde habíamos hecho la caja diaria y estaba esa cantidad de plata porque fue uno de los días de más recaudación porque eran primeros días de meses”, relató Rodríguez. Y agregpo que los delincuentes “no intentaron abrir la caja fuerte, ambas tenían dinero y no fueron tocadas. Esto es un robo que tiene muchas aristas sospechosas”.

El dirigente cooperativo analizó también que “en realidad, deben haber venido a buscar otra cosas o generar otro movimiento y se encontraron ese dinero. Si estaba ese dinero, no podés dejarlo. Había computadoras, herramientas de altísimo valor y no se llevaron nada”.

Sostuvo además que “no ha sido un robo al azar, es alguien que ha tenido o tiene acceso a la institución”.

Sobre el esclarecimiento del robo, Rodríguez expresó que “va a ser muy complicado, fue a la madrugada y no hay gente cerca”.

Finalmente, admitió que la responsabilidad del faltante de dinero es suya. “Fue un descuido mío y asumiré la responsabilidad ante el Consejo. No pensé en renunciar por esto pero si alguien del Consejo lo considera asi, no hay problema en ponerlo a consideración”. Dijo que no ha recibido represalia por el hecho. Si bien la responsabilidad es mía por dejar el dinero, no se me acusa a mí”, concluyó.