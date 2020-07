Sonia Luengo pidió a los baronenses que se cuiden cada vez más

La intendenta Municipal de Colonia Barón, Sonia Luengo, emitió un mensaje a la población de su localidad este mediodía.Lo hizo para llevar tranquilidad a la población y dado la cercanía y la relación existente con Villa Mirasol, apeló a la responsabilidad social y pidió que se cuiden.Este es el texto completo de su mensaje:

“Antes que nada quiero solidarizarme con la actual concejal y ex intendenta Monica Stadler por la desaparicion fisica de su madre y también con toda la familia que particularmente me siento muy afectada porque era un familiar cercana a mi, a mi familia y para destacar lo buena persona y lo solidaria que siempre fue.

Me quiero dirigir a la comunidad de Colonia Barón, y Colonia San José, a la zona rural por el tema que nos vemos afectados por la persona que ha dado positivo en Villa Mirasol.

Quiero informarle a la población que el equipo de Epidemiologia, el señor subsecretario Gustavo Vera, el Director de Atención primaria de la salud ha estado ayer todo el día en Villa Mirasol, el doctor Paladini también hoy en Colonia Barón y me voy a circunscribir exclusivamente a lo que compete a nuestra localidad.

Esa persona estaba internada en el hospital Centeno de Pico, por otras afecciones que nada tienen que ver con el coronavirus y ha tenido obviamente como todos los casos, contactos estrechos en Villa Mirasol y contactos de contactos estrechos que están todos aislados porque por asi lo ordena Epidemiología.

En lo que hace a Colonia Barón, hay 13 personas con contactos de contactos estrechos de Villa Mirasol.Ya fueron notificados por el personal de Salud y se encuentran aislados.

Además de 3 personas que han venido de Catriló que también se encuentran aisladas, contactos de contactos estrechos.

Ayer se hicieron los hisopados en Villa Mirasol, hoy se continúan y los resultados estarán en dos dias aproximadamente porque sabemos que el foco de Catriló ya lleva muchísimos contagiados y lamentablemente hemos perdido el status sanitario que teníamos.

Yo me quiero dirigir a todos los baronenses para pedirles que se cuiden cada vez más, siempre dijimos que no había circulación comunitaria del virus, como hoy tiene Catriló.Pero más que nada tomen todos lo recaudos necesarios.No voy a profundizar sobre todo lo que se debe hacer, distanciamiento social, uso de tapabocas, porque eso todas las personas lo saben.

Pero nosotros tenemos una relación muy estrecha con Villa Mirasol que está a 12 kilómetros de Colonia Barón.

Sabemos que la gente transita permanentemente, la gente viene a hacer distintos trámites al banco, a hacer compras, a practicar deportes, a asistir a distintas iglesias de credos religiosos.

A partir de anoche a la 0 hora la circulación entre los pueblos de La Pampa, no está permitida.salvo casos esenciales y para eso se tienen que tramitar los permisos correspondientes.

Yo les quiero pedir que eviten el tránsito con Villa Mirasol aunque a veces haya urgencias que atender.

Se van a hacer controles a la salida de Villa Mirasol y otro en la ruta 10 que nos une, en eso quiero destacar todo el apoyo del personal policial, y de salud del Establecimiento Asistencial de nuestra localidad, como del ministerio de salud de la provincia.

En reunión mantenida ayer con el comisario de la localidad, y el director del Establecimiento Asistencial, decidimos tomar algunas medidas preventivas.

En principio vamos a restringir el funcionamiento de los gimnasios, la práctica de deportes, sabemos que en Colonia Barón se desarrolla tenis, bochas, El Centro Recreativo Municipal que solo estaba abierto para la práctica de paddle ya no está permitido al igual que todos los espacios publicos ya sabemos que las personas no pueden permanecer.

Se puede caminar, salir a andar en bicicleta, eso no hay problemas, por favor evitar aglomeraciones, esto fue desde el principio pero ahora extrememos esos cuidados., porque yo me siente responsable por la seguridad de los baronenses.Con respecto a los cultos religiosos les pedimos que traten de no reunirse y si lo hacen que tomen todos los recaudos necesarios”.