Sofía Pachano, indignada por el caso de homofobia en Mar del Plata: “Me da mucho dolor y vergüenza”

Un caso de discriminación a una pareja gay circuló en las redes sociales y Sofía Pachano fue una de las famosas que levantó su voz para repudiar la homofobia.



Gustavo Posati, de 30 años y Mariano Domínguez, de 31, fueron echados violentamente del exclusivo Ocean Club de Mar del Plata, luego de haber protagonizado “escenas gay” el día anterior, según un empleado del lugar.

A pesar de la negativa, pudieron entrar junto a uno de los socios y adentro hubo una situación explícita de discriminación. “No se pueden besar porque esto es un club de familia”, les dijo un empleado.

Sofía Pachano

Pachano subió el video y agregó: “El siguiente video que les voy a mostrar me da mucha impotencia, me da mucho dolor y me da mucha vergüenza que en Argentina sucedan estas cosas. Se los voy a mostrar porque es de ahora, del 2020”, arrancó la actriz con su video.

“Yo espero que alguien haga algo. Yo no lo puedo creer y por supuesto que yo y mi papá no seríamos jamás miembros de la familia del Ocean Club”, concluyó.