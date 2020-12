Sin perder de vista en la prevención, Salud afina la estrategia para la campaña de vacunación

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Ana Bertone, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, enfatizó que la vacuna “es una herramienta más que ayudará a disminuir la morbi-mortalidad de las personas más vulnerables a este nuevo virus, es decir, que quienes se enfermen no tengan complicaciones serias o que fallezcan por COVID-19. Ese es el objetivo principal de la vacunación contra COVID 19. Con esta estrategia no se corta la cadena de transmisión. Por lo cual es sumamente importante que todas las personas, aun las que no sean vulnerables o que no tengan factores de riesgo, sigan con todas las medidas de prevención”. Estas son, el distanciamiento físico, el uso del barbijo, estar en ambientes ventilados o al aire libre, no concurrir a ningún lugar y menos donde haya congregada gente, si uno tiene síntomas aunque parezcan banales como: tos, dolor de garganta, fiebre, diarrea, vómitos, dolor de cabeza alteraciones en el gusto o en el olfato, malestar general, quedarse en la casa y ante la duda consultar al médico. “La vacuna no viene a ser mágica, sino que es una herramienta más en el contexto pandémico”, afirmó.

¿Quiénes deben vacunarse?

Dentro de la planificación de la vacunación para COVID, se realiza una preinscripción a través de la página del Gobierno: vacunate.lapampa.gob.ar

Las personas que se deben vacunar son las que se encuentran entre 18 a 59 años que tengan comorbilidades tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión severa y obesidad, todos los mayores de 60 años y personal de Salud, Seguridad y Educación. Por el momento está contraindicada para embarazadas.

La vacuna

La Sputnik V, “es una vacuna inactivada que tiene partículas de los virus, actúan de manera tal que el organismo de una persona genere anticuerpos o defensas contra el virus”, señaló la funcionaria. El esquema completo consta de dos dosis con un intervalo mínimo entre cada una de 21 días. La respuesta de anticuerpos es eficaz con el esquema completo de la vacuna.

La Pampa está preparada para recibir cualquier tipo de vacuna. “Particularmente la vacuna Sputnik V tiene la cadena de frío intermedia de -18°. Se plantea un desafío ya que las vacunas tradicionales que manejamos se conservan entre 2 y 8°. Es un gran desafío, se está realizando la capacitación del personal”.

Respecto al ingreso de otras vacunas, Bertone enfatizó que “todas las vacunas para ser aprobadas tienen que demostrar seguridad y eficacia” y son aprobadas por entes regulatorios de los distintos países, en caso de Argentina es ANMAT.

Campaña de vacunación

Dependiendo de la cantidad de dosis que lleguen, hay grupos priorizados como el personal de Salud que atienden a las personas con COVID-19.

La población estimada a vacunar sería aproximadamente 113 mil personas distribuidas en todos los grupos de riesgo. No es obligatoria, sino voluntaria. Desde el Ministerio de Salud se decidirán los grupos priorizados a vacunar según la categorización de riesgo, la situación epidemiológica de la Provincia y el número de dosis de vacunas que se reciban”, concluyó.