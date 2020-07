Silvio Romero quiere dejar Independiente

El capitán y goleador de Independiente admitió que quiere irse del club por la “desgastada relación” con la dirigencia. “Nunca cumplieron”, dijo Silvio Romero.

Independiente no está atravesando un buen momento, es que la relación entre los jugadores y la dirigencia va de mal en peor, muchos futbolistas denunciaron que la institución les debe varios sueldos y es por eso que muchos ya no quieren renovar su vínculo.

Silvio Romero, delantero del “Rojo”, confesó que quiere irse del club por la “desgastada relación” con la dirigencia que “nunca cumplió” con su contrato. “No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan”, manifestó el jugador en diálogo con Tyc Sports.

“La gente de club no quiere que los referentes salgan”, expresó Romero, quien consideró que la “relación” con las autoridades encabezada por Hugo Moyano está “desgastada”. El goleador de Independiente también remarcó que desde el club tampoco desean su continuidad a pesar de tener contrato hasta el año 2021.

Además, Silvio aceptó que tiene “un contrato alto” y que la situación económica del club cambió a partir de la pandemia pero remarcó que los dirigentes “nunca” le cumplieron lo firmado. Y agregó: “llevo dos años y medio acá puedo asegurar que nunca se me cumplió el contrato. Siempre con atrasos, deudas de más de un año y ya lo hablé con todos los dirigentes”.

Por otro lado, el delantero cordobés aseguró que pudo quedarse con el pase en su poder por falta de pago pero decidió quedarse para no perjudicar al club. El equipo que lo pretenda deberá pagar una suma cercana a los dos millones de dólares, según dijo el propio futbolista.