Sevilla, con Ocampos y Banega, volvió a coronarse campeón en la Europa League

El elenco andaluz, con los dos argentinos titulares, más Franco Vázquez que ingresó, se impuso ante el Inter de Lautaro Martínez, por 3 a 2, en la final de la Liga de Europa que se disputó en la ciudad alemana de Colonia. Es el máximo ganador de este certamen con seis títulos.

Los goles de Sevilla fueron del neerlandés Luuk de Jong (11m. PT y 33m. PT) y del brasileño Diego Carlos (30m. ST), mientras que en Inter marcaron el belga Romelo Lukaku (4m. PT), de penal, y el uruguayo Diego Godín (35m. ST).

Banega y Ocampos, que salió lesionado a los 25m, fueron importantes en el desarrollo con sus diferentes roles; Vázquez, por su parte, ingresó a falta de quince minutos para el cierre.

En el equipo italiano Lautaro Martínez completó un partido flojo, con poco contacto y una conexión débil con su socio Lukaku. De hecho, en una contra tardó en descargar y desperdició la única en la que estuvo cerca del gol. Antes del final fue reemplazado.

Sevilla es el máximo ganador de la Liga de Europa, con seis títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020); lo siguen Inter, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid, todos con tres consagraciones.

A su vez, por ser el campeón jugará la Supercopa de Europa en el inicio de la nueva temporada contra el vencedor de la Liga de Campeones de Europa (Bayern Münich o París Saint Germain).

El encuentro presentó dos ideas contrapuestas y que se mantuvieron a lo largo de los noventa minutos, con un Sevilla sediento de la pelota y una movilidad y presión insoportable para los defensores interistas, al tiempo que enfrente se sostuvo todo al espacio y al pelotazo para Lukaku.

Y esa potencia ofensiva y física de Inter, centrada por la capacidad de tracción en velocidad del belga Lukaku, le dio la posibilidad de pasar al frente en el amanecer del partido. Es que una contra ejecutada a la perfección y una marca frágil del brasileño Diego Carlos terminó en un penal y gol tempranero de uno de los mejores atacantes de esta temporada.

El golpe se notó en el equipo andaluz, con un libreto conocido basado en la posesión y en la conexión entre los volantes y atacantes, con posiciones variadas, profundidad por las bandas y sin una referencia del área, a diferencia de su rival.

Y así fue que una vez que Sevilla salió del letargo se conectaron los laterales y por el lado derecho movieron la pelota para una palomita de Luuk de Jong, quien sorprendió con su desmarque a las torres defensivas Diego Godín y Stefan de Vrij en el fondo italiano.

Con el correr de los minutos, la sociedad del español Suso y Lucas Ocampos se transformó en una pesadilla para Inter, que no le encontró la vuelta al medio y retrocedió al punto de tener ocho jugadores constantemente en las cercanías de Samir Handanovic.

Y cuando De Jong se impuso en las alturas de nuevo, en una jugada de pelota parada perfecta, y todo pareció ser una historia favorable para Sevilla, el que apareció por la misma vía fue el uruguayo Diego Godín y dejó todo como al principio con un tremendo cabezazo.

Poco cambió en el complemento, ya que Sevilla se sintió siempre más cómodo con la pelota e Inter en su apuesta de esperar y arremeter con sus potentes delanteros, que prácticamente atacaron en soledad y les costó imponerse en los primeros pasajes.

Sin embargo, Lukaku tuvo la más clara cuando le ganó la posición nuevamente a Diego Carlos en un fallido anticipo, y replicó la jugada del 1-0 pero esta vez se topó con el achique del marroquí Bono.

Y justamente el brasileño, que padeció a Lukaku cuando lo marcó mano a mano, metió una chilena a falta de 15 minutos para el delirio de los andaluces, que se hicieron por sexta vez con el trofeo de la Liga de Europa en igual cantidad de finales jugadas.

-Síntesis del partido-

Inter de Milán (Italia): Samir Handanovic; Diego Godín, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni; Danilo DAmbrosio, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Ashley Young y Marcelo Brozovic; Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Entrenador: Antonio Conte.

Sevilla (España): Bono; Jesús Navas, Jules Koundé, Diego Carlos y Sergio Reguilón; Joan Jordán, Fernando y Éver Banega; Lucas Ocampos, Luuk de Jong y Suso. Entrenador: Julen Lopetegui.

Goles en el primer tiempo: 4m. Lukaku (I), de penal, 11m. y 33m. De Jong (S), 35m. Godín (I).

Gol en el segundo tiempo: 30m. Diego Carlos (S).

Cambios en el segundo tiempo: 25m. Munir El Haddadi por Ocampos (S), 32m. Franco Vázquez por Suso (S), Christian Eriksen por Gagliardini (I), Alexis Sánchez por Martínez (I), Víctor Moses por D’Ambrosio (I), 39m. Youssef En-Nesyri por De Jong (S) y 41m. Nemanja Gudelj por Diego Carlos (S) y 44m. Antonio Candreva por Godín (I).

Amonestados: Barella, Gagliardini y Bastoni (I); Banega y Diego Carlos (S)

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio: Rhein Energie (Colonia, Alemania).

“Me voy del club de mi vida con la cabeza muy alta”, dijo Banega

El volante argentino Éver Banega, quien hoy se despidió del Sevilla español con el título en la Liga Europa tras vencer a Inter, de Italia, aseguró que se va del club de su vida “con la cabeza muy alta”.

“Estoy contento pero es un momento triste y emotivo. Me voy del club de mi vida, me voy satisfecho, con otro título y con la cabeza bien alta. La unión de este grupo ha sido la clave para ganar. Todo eso se ha plasmado durante todo el campeonato”, señaló Banega, quien se irá a jugar al fútbol de Arabia Saudita.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros por hacerme ganar otra copa, al cuerpo técnico por habernos llevado a lo más alto y a toda la afición. La despedida es como creo que me merezco”, dijo el argentino en declaraciones que recoge la agencia de noticias alemana dpa.

Preguntado por su abrazo con el DT Julen Lopetegui, Banega reconoció que fue un gesto de “cariño” por todo el “trabajo”.

“Tengo que darle las gracias porque cuando bajé un poco el nivel, él me sacó del equipo, pero me puse las pilas y acabé jugando. Sin el trabajo no se llega a ningún lado”, apuntó.

“Ya no queda más, ha sido mi último partido con la camiseta del Sevilla, ahora me toca disfrutar todo lo que me queda. Llevaremos la copa para Sevilla para toda la gente que nos apoyó, para todos aquellos que no pudieron estar pero los sentimos cerca”, finalizó.

