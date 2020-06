Senado aprobó crear una Comisión Bicameral para investigar la deuda de Vicentin

El proyecto recibió 41 votos a favor del oficialismo y 29 en contra de Juntos por el Cambio y aliados. También avanzó un convenio internacional para eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral y tratados de extradición.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una iniciativa para crear una comisión bicameral investigadora que indague en los préstamos del Banco Nación a la cerealera Vicentin. El proyecto obtuvo 41 votos a favor del Frente de Todos y aliados y 29 en contra de la oposición y fue girado a Diputados.

El tratamiento del proyecto presentado por el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, comenzó pasadas las 17, luego de que el oficialismo aprobase, sin los votos de la oposición, un convenio de la OIT para combatir la violencia y el acoso laboral en el trabajo y dos acuerdos de extradición con Brasil y Rumania.

Si bien los titulares de las bancadas opositoras, Juan Carlos Romero y Luis Naidenoff, anunciaron que no debatirían temas que no tuvieran que ver con la pandemia, sí decidieron participar del debate de Vicentin “para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado”, según expresó Naidenoff.

Mientras la oposicion sostuvo durante todo el debate que la creación de la bicameral necesitaba el voto de los dos tercios de los presentes -número al que el frente de todos no llega por sí mismo-, el oficialismo aseguró que por tratarse de un proyecto de ley y no de resolución, sólo se requería mayoría simple.

Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, defendió la necesidad de crear una comisión investigadora de los préstamos recibidos por Vicentin, con el objetivo de “poder registrar lo ocurrido y determinar cuál ha sido la matriz que atravesó a la empresa”.

“Si leemos con atención los informes hechos por el Banco Nación podemos advertir que los créditos fueron otorgados contra las normativas internas de la entidad y ascienden a la fecha los 18.500 millones de pesos”, remarcó Sacnun, que también mencionó que la deuda “vulnera la capacidad económica del Estado nacional” y pidió investigar “las responsabilidades” del exdirector de la entidad durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga.

Durante su intervención, la legisladora expresó que el oficialismo no necesitaba los dos tercios de los votos para su aprobación que establece el reglamento, ya que “estamos frente a un proyecto de ley y no de resolución”.

A su turno, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, indicó que este proyecto “apunta a modificar el reglamento de esta cámara por eso venimos a dar el debate”.

Además, en respuesta a Sacnun sostuvo que “las comisiones deben crearse por proyectos de resolución y no por ley. Por eso, se necesitan los dos tercios de los votos” y leyó un discurso en este sentido brindando por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2001, en el que había argumentado que cualquier modificación al Reglamento debía realizarse por “mayoría especial de dos tercios”.

Por su parte, el legislador de Juntos por el Cambio, Pedro Braillard Poccard, indicó que “no existe una urgencia para la creación de esta comisión”. “Si lo que se busca es esclarecer la situación de endeudamiento, existe un concurso, un juez y una sindicatura que tiene todos los instrumentos a su alcance”, agregó.

En tanto, el senador del Frente de Todos por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez insitió en la necesidad de la creación de la comisión investigadora y señaló: “¿Cómo este tema va a ser del interés de solo unos pocos? Estamos defendiendo en todo caso los intereses del Banco Nación, que es el principal acreedor de Vicentin”.

La senadora opositora, Silvia Giacoppo, rechazó que el proyecto de Parrilli proponga investigar solo el período 2016-2019 y argumentó: “La empresa contaba en 2013 con una calificación crediticia de 170 millones de dolares. Obtuvo entre 2008 y 2013 un incremento del 240% y no gobernaba Cambiemos. Mientras que en el periodo que se pretende investigar el incremento fue solo de un 36%”.

La senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, dijo al tomar la palabra que le tocaba explicar “los verdaderos motivos por los cuales presentan este proyecto”.

“Pretenden hacer creer que acá hubo una cuestión de lavado de dinero y que nuestro gobierno hizo la vista gorda. Por eso, les quiero contar que el gobierno de Mauricio Macri, a través e la UIF, hizo una denuncia contra Vicentin por lavado de dinero. Y esa denuncia está en una causa, donde también está denunciado el senador Parrilli que es la Causa de los Cuadernos”, indicó.

Además, destacó que Vicentin fue uno de los aportantes a la campaña de Mauricio Macri en 2019, pero que miembros del directorio de Vicentin también aportaron a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

A su turno, Oscar Parrilli tomó parte de su tiempo para aclarar los dichos de la senadora Rodríguez Machado. Explicó que en la Causa de los Cuadernos está sobreseído y le pidió que se asesore bien. “Yo he averiguado y Vicentin no figura en la Causa de los Cuadernos”, indicó y agregó que la denuncia abierta por la UIF se archivó y nunca fue apelada.

Además, sobre las quejas de Juntos por el Cambio de investigar solo el período 2016-2019, dijo que si es condición para la oposición es investigar “los créditos otorgados antes del 2015, no hay problema. Investiguemos entonces todos los créditos recibidos desde su origen”.

“Este proyecto no fue redactado para tomar venganza, sino porque recibimos la inquietud de muchos productores”, afirmó y acusó a los medios de “querer crear fantasmas: que Cristina viene por la venganza, que nos queremos quedar con todo?”

Al momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado, el formoseño, Luis Naidenoff, volvió a defender la postura de su bloque de que la creación de la Bicameral necesitaba los dos tercios de los votos.

Además, indicó que “la confrontación y las diferencias ideológicas que se pueden tener ya pasaron a un segundo plano y algunos han formado en este recinto una especie de trinchera, buscando cada semana un adversario distinto”.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, retrucó a su antecesor en la palabra y explicó que cuando se creó la Comisión Bicameral de Control de Deuda “en ningún momento de esa sesión se habló de dos tercios”. “No estamos investigando a Vicentin, estamos investigando al Banco de la Nación”, expresó e indicó que la oposición “busca el encubrimiento” de hechos como “el endeudamiento” y “desmanejos” de la entidad que dirigía González Fraga.

El proyecto de creación de la bicameral investigadora de Vicentin había obtenido dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales con las firmas del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro.

El proyecto dispone que la Bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

La Comisión también deberá echar luz sobre “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

Asimismo, se deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

Convenios y tratados y cuestiones de privilegio

Al comienzo de la sesión, se aprobaron con 42 votos a favor y ninguno negativo, un convenio internacional para eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, otro de extradición entre Argentina y Rumania y un tercero, para la extradición entre Argentina y Brasil. La oposición había anticipado que no participaría para no convalidar el tratamiento de cuestiones que no tuvieran que ver con la pandemia. La única díscola fue la senadora neuquina, Lucila Crexell, que votó afirmativamente a las tres iniciativas.

La sesión continuó después con una tanda de cuestiones de privilegio, quejas formales por parte de distintos senadores sobre lo que entienden como agravios hacia su rol institucional. La primera, a cargo de la senadora oficialista y titular de la Banca de la Mujer de la Cámara alta, Norma Durango, fue para repudiar los dichos del conductor radial Ángel “Baby” Etchecopar contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Esas manifestaciones de violencia son repudiables y no justificamos a los que las realizan. No lo vamos a tolerar. Cuando tocan a una, nos tocan a todas”, destacó la legisladora pampeana.

En tanto, la opositora María Clara Vega presentó una cuestión de privilegio contra su par del oficialismo Beatriz Mirkin, quien semanas atrás dijo que había que darle un “chirlo” a la legisladora riojana, quien exigió una “retracción” por parte de la tucumana.