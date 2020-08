Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico y fue atendido de urgencia

El actor se lastimó mientras intentaba prender el hogar de su casa. Sufrió varias quemaduras.

Sebastián Estevanez se quemó en su casa.

Sebastián Estevanez vivió un momento desesperante al querer prender el hogar de su casa. Tras dos intentos fallidos, utilizó un bidón de alcohol en gel, pero le explotó en las manos y sufrió quemaduras hasta en la cara, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia.

En declaraciones a eltrecetv, Quique, su padre, señaló que el actor se encuentra bien y cumpliendo con el tratamiento, que incluyen algunos calmantes para disminuir el dolor. También remarcó que las heridas están muy inflamadas, pero con el correr de los días mejorará.

Fue Ivana Saccani, su esposa, quien llamó de inmediato a una ambulancia para que se hiciera presente en su domicilio lo más rápido posible. La desesperación se apoderó de toda la familia. El exprotagonista de Separadas se había decidido a prender el hogar pero luego de que la llama se apagara en reiteradas oportunidades, probó suerte con el alcohol en gel, sin imaginarse las consecuencias.

Por el momento, Sebastián Estevanez no emitió palabra al respecto. Mientras tanto, se refugia en su vivienda, donde está en compañía de los tres hijos que tuvo con la popular modelo de 36 años: Francesca, Benicio y Valentino.

En septiembre, el galán “abandonó” a su padre para sumarse a Pol-ka, donde le ofrecieron un papel para Separadas. Tras el éxito que obtuvo con sus protagónicos en Amor en custodia, La ley del amor, Herencia de amor, Dulce Amor, Camino al amor y Golpe al corazón, apostó de lleno al nuevo proyecto que lamentablemente se vio afectado por la pandemia.

“Me llamó Paula Granica, la productora general, y me empezó a contar. Hablamos bastante tiempo, me fue gustando el personaje y el elenco”, reconoció en aquel entonces. Cuando comenzó la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus se aisló con su familia, aunque se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

En junio le dio una entrevista a Catalina Dlugi para su programa radial en La Once Diez, donde respondió a los memes que criticaban su forma de actuar. “No me duele para nada. Tampoco es lindo, tampoco es que no me importa. El resultado final para mí es la calle, no las redes. Cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, eso es lo mejor y lo más lindo que me dio la profesión. Hay actores que son mejores que yo, lo que sé que en todos los trabajos que hice dejé el corazón. Todas las novelas las hice con el corazón en la mano y respeto y banco al que no le gusta. Si pensás que actúo mal está perfecto, te doy un abrazo, está buenísimo”, precisó.