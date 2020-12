“Hemos decidido con el cuerpo técnico que no vamos a continuar en la institución cuando finalice el torneo local. Tengo el deseo de seguir en este espacio, pero, como saben, Diego decidió irse del club y yo voy a seguir el mismo camino”, explicó el director técnico.

De esta forma el entrenador permanecerá en el banco hasta el 10 de enero, cuando juegue su último partido en este campeonato ante Newell’s. “Hay situaciones que le hacen muy mal a Racing. Noté que ya no se podía trabajar en paz, así que decidí tomar esta decisión”, expresó.

«Tengo una relación excelente con Milito y una relación muy buena con (el presidente) Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing«, lamentó.

«Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Cuando tenemos un referente como Lisandro (López), fue fácil ponernos de acuerdo. Es una persona con valores y pudo entender fácilmente», expresó.

«Estábamos pensando en renovar el proyecto por seis meses más para seguir promoviendo juveniles. Somos una familia. Pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros«, reforzó.

«Siempre he expresado esa unión que teníamos a la hora de trabajar y ahora, al no tener eso, es mi sentir acompañar a la persona que me trabajo«, justificó sobre la decisión de renunciar.s muy difícil revertir la situación desde lo anímico», agregó sobre el rendimiento futbolístico de su equipo ante el «Xeneize».

«Si tenemos las armas suficientes para competir con los mejores como Flamengo, Boca y River, es porque hemos hecho un buen trabajo. Es producto de los futbolistas, no de un entrenador«, destacó el rendimiento de su equipo en la actual edición de la Copa Libertadores.