Se sorteo el US Open 2020: los rivales de los cuatro argentinos

Diego Schwartzman, Guido Pella, Federico Delbonis y Leonardo Mayer disputarán desde el lunes el Grand Slam en Flushing Meadows. Novak Djokjovic es el favorito.

Los sorteos de individuales masculinos y femeninos del US Open 2020 se realizaron hoy con los principales favoritos Novak Djokovic y Karolina Pliskova liderando los respectivos grupos. Djokovic se enfrentará en el debut a Damir Dzumhur, mientras que Pliskova lo hará con Anhelina Kalinina.

Por su parte, los cuatro argentinos también conocieron ya quiénes serán sus rivales: Diego Schwartzman enfrentará a Cameron Norrie, Guido Pella a Jeffrey John Wolf, Federico Delbonis a Daniil Medvedev y Leonardo Mayer a Milos Raonic.

Djokovic, el máximo favorito, se ubicó en la parte superior del cuadro masculino compartiendo el primer cuadro con el sexto favorito, David Goffin, quien jugará contra Reilly Opelka en su partido de primera ronda. También en la mitad superior, Alexander Zverev abrirá contra el finalista del US Open 2017, Kevin Anderson, mientras que Stefanos Tsitsipas, el cuarto en el orden de las preferencias, enfrentará a Albert Ramos-Viñolas de España.

En la mitad inferior masculina, el finalista del US Open 2019 y cabeza de serie número tres, Daniil Medvedev comparte el tercer cuarto con el semifinalista de 2019 y cabeza de serie número seis, Matteo Berrettini, mientras que Andy Murray enfrentará a la estrella japonesa Yoshihito Nishioka en la Ronda 1.

Por el lado de las mujeres, Pliskova se encuentra en la línea superior del cuadro, con la cabeza de serie número ocho, Petra Martic, y la campeona del US Open 2016, Angelique Kerber, también en el cuarto superior.

Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, se enfrentará a Misaki Doi en un enfrentamiento totalmente japonés, y podría enfrentarse a Coco Gauff en la tercera ronda en una repetición de su encuentro de 2019. La estadounidense de 16 años jugará contra la cabeza de serie No. 31 Anastasija Sevastova en la Ronda 1.

Las cabezas de serie estadounidenses Serena Williams (No. 3), Madison Keys (No. 7), Amanda Anisimova (No. 22) y Sloane Stephens (No. 26) están en el tercer cuarto del sorteo, con Williams y Stephens en línea para un potencial enfrentamiento de tercera ronda.

Serena Williams celebra un punto durante su partido contra la holandesa Arantxa Rus en la segunda ronda del Western & Southern Open, el lunes 24 de agosto de 2020, en Nueva York.

Más potencia de fuego estadounidense se avecina en el cuarto inferior del sorteo. La cabeza de serie No. 2 Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia 2020, jugará contra Yanina Wickmayer en su primer partido, mientras que Venus Williams jugará contra la cabeza de serie No. 20 Karolina Muchova. El comodín Kim Clijsters también acecha en el último cuarto, con la cabeza de serie No. 21 Ekaterina Alexandrova como su oponente de primera ronda. Las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka también aterrizaron en el último cuarto, con un posible encuentro de segunda ronda por delante.

El US Open 2020 se llevará a cabo en el USTA Billie Jean King National Tennis Center del 31 de agosto al septiembre. 13.