Se realizó el lanzamiento de “Pampa Seguridad Activa”

Se lanzó hoy Pampa Seguridad Activa, un innovador desarrollo software pampeano para fiscalización que se ajusta a los tiempos modernos dando respuestas certeras de una forma ágil y efectiva.

Esta herramienta surge de las posibilidades y campos a desplegar que dan las nuevas tecnologías y es aprovechado para optimizar los beneficios que el avance tecnológico propicia en materia de seguridad.

El anuncio oficial tuvo lugar en el Salón de Acuerdos de Vialidad Provincial, ubicado en la Avenida Spinetto, y estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, acompañado por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el jefe de Policía, Héctor Lara.

Di Nápoli destacó que Pampa Seguridad Activa “deja un registro permanente de cada persona que ingresa a la Provincia lo que es una herramienta fundamental en materia de seguridad”.

Dicho desarrollo constituye soluciones con tecnología de punta en informática y automatización dedicadas a la seguridad integral de la provincia de La Pampa en cuanto al control rápido, certero y efectivo de conductores, vehículos y sus desplazamientos diarios en las vías urbanas y rutas.

A través de su delicado diseño, este sistema permite fiscalizar tanto vehículos como personas en pocos segundos, digitalizando la información y generando una base de datos amplia y eficaz.

Hasta el momento, en los puestos de control y Puestos Camineros, esta tarea se realizaba de forma manual por medio de una planilla a papel que los efectivos a cargo de los operativos completaban, además de que eran condicionadas por cuestiones de tiempo, aglomeración, condiciones climáticas y no disponían de la posibilidad de chequear los datos de forma automática con los servidores nacionales.

El procedimiento estaba sujeto a errores humanos por múltiples condicionantes, como puede ser el tiempo de demora, la falta de luz, el error de algún carácter, entre otros. Lo que Pampa Seguridad Activa brinda es la reducción total del error humano. La carga de datos se realiza de forma totalmente digital a través del escaneo de los documentos personales (Documento Nacional de Identidad y Cédula Verde) que proporcionan y autocompleta los campos de información de las planillas predeterminadas del sistema.

Ante esto el ministro de Seguridad destacó que “este mecanismo hace que las posibilidades en el error de carga sean nulas y ayuda a nuestro personal policial a facilitar el relevamiento de datos y ahorrar tiempo”.

Durante la conferencia se destacó que este transformador desarrollado está vinculado con bases de datos nacionales que, mientras se realiza el escaneo de documentos, inmediatamente remite al personal a cargo de los retenes información relevante sobre el vehículo fiscalizado y las personas que lo ocupan. Algunos de estos datos son el dominio del vehículo, el estado del mismo, el estado de la habilitación del conductor, entre otros. Algunas de las bases consultadas de forma automática son la de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Registro Nacional de las Personas.

Los beneficios que arrastra Pampa Seguridad Activa es una seguridad integral con datos auténticos que generan un historial trascendente y confiable sobre el flujo de vehículos y personas que circulan por la provincia de La Pampa.

Esta genera una herramienta de control estadístico que será utilizada en la planificación del control de las vías de circulación y la generación de políticas públicas para abordar las problemáticas que surjan.

Asimismo, la fiscalización electrónica contribuye a la educación de conductores y a la concientización en cuanto a obligaciones y derechos de los usuarios de las vías. Conjuntamente, brinda un respaldo al trabajo que desarrollan los efectivos policiales, quienes año tras año, y este contexto en particular, demostraron un gran compromiso social y vocación de servicio.

El software Pampa Seguridad Activa está instalado en dispositivos móviles coordinados por el Ministerio de Seguridad que son implementados por personal policial de los Puestos Camineros y personal a cargo de los controles de tránsito, nocturnidad y alcoholemia.

La función de los móviles está ligada únicamente al proceso de la aplicación, dentro de esta se cuenta con paneles específicos para el operativo o procedimiento a realizar y el lugar donde se desempeña el mismo.

Todos los datos que se generan producto de los procedimientos se almacenan en formato de planilla y se transmiten inmediatamente de manera online al servidor general, en caso de no disponer de conexión online por algún suceso particular los datos se almacenan dentro del dispositivo y son enviados al servidor general cuando se recupera la conexión.

Participaron además el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Néstor Fontán, el subjefe de Policía, René Bossio, y el director de Seguridad Vial, Fernando Funes, entre otras autoridades.