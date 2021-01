Se puso en marcha del contrato para la reconstrucción de la Ruta Nacional N°151

El gobernador Sergio Ziliotto participó junto al Presidente Alberto Fernández de una videoconferencia en la que se anunció la puesta en marcha del contrato por $ 1.300 millones para reconstruir la Ruta Nacional N° 151. El cronograma de obra prevé que en 2021 se inviertan 520 millones de pesos para recuperar un trazado que hoy resulta prácticamente intransitable.

El anunció de la obra para La Pampa se hizo en el marco del lanzamiento de un programa integral de obras públicas, treinta en total, que se concretarán en distintas provincias argentinas, con el objetivo de mejorar la infraestructura productiva, la calidad de vida de los argentinos y promover el empleo.

El gobernador Ziliotto aseguró que el de hoy es “un día de júbilo para la provincia de La Pampa. Iniciamos el año trabajando para reconstruir la Argentina”.

En relación al anunció de la puesta en marcha del contrato para la reconstrucción de la Ruta Nacional N° 151, afirmó que “se trata de una hermosa noticia, porque el trazado está intransitable y nos ha traído muchísimos accidentes en los últimos años y se llevó muchas vidas argentinas”.

“Es un día de júbilo que nos enorgullece” subrayó el mandatario, y amplió indicando que “este es el cuarto contrato que se pone en marcha en la provincia de La Pampa desde que este Gobierno Nacional se hizo cargo de la gestión de Argentina”.

En este sentido enumeró los trabajos en distintos tramos de la Ruta 35, la Circunvalación de Santa Rosa y hoy “esta obra que es de extrema necesidad, principalmente para el oeste profundo de la provincia de La Pampa”

Agregó que se trata de un trazado que “transitan cientos y cientos de pampeanos que hacen patria en nuestro oeste profundo, pero también es un corredor de integración federal entre el norte y el sur”.

“Quiero agradecer nuevamente el carácter federal que tiene el Gobierno Nacional, pero no quiero hacerlo como parte del equipo de gobierno de La Pampa, lo quiero hacer como pampeano, porque miles de comprovincianos están viendo hoy una realidad que les va a cambiar la vida, pero principalmente les va a hacer creer más en la política y las instituciones a partir del cumplimiento de las promesas de campaña”, destacó.

Descripción de la obra

Se estableció un plazo de ejecución de obra de 60 meses. Durante los primeros 24 meses se ejecutarán las obras de recuperación y otras obras complementarias, en tanto que el resto del plazo será empleado para tareas de “mantenimiento de rutina”.

Los trabajos se realizarán entre los kilómetros 156,70 y el 269,82. Comprenden el bacheo según necesidades, reciclado de calzada (en sectores parciales), carpeta asfáltica en caliente calce de banquinas.

Además, a lo largo de toda la obra se efectuará la demolición (por razones de seguridad) y construcción de alcantarillas laterales, señalamiento vertical y horizontal, colocación de barandas metálicas, etc.

Por otro lado, desde el inicio del contrato y durante toda su duración (60 meses) se realizará el mantenimiento de rutina en toda la longitud de la obra, consistente en la limpieza general de la zona de camino, corte de pasto, bacheo, contrafuegos, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señales verticales, etc.