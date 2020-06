Se prorroga el boleto gratuito de los colectivos en Santa Rosa

El intendente Luciano di Napoli determinó, vía resolución municipal, prorrogar la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros que presta el Ente Municipal de Transporte (EMTU).

La ordenanza mediante la cual se autorizó al EMTU a no cobrar el boleto a los pasajeros durante 15 días, hasta tanto se instrumentara la adecuación tecnológica del sistema SUBE, ante el cambio en la prestadora del servicio, que desde hace 15 días es municipal, faculta al intendente disponer una extensión en el plazo, si no se llegara, durante los días determinados, a hacer las implementaciones tecnológicas necesarias.

Al no estar terminadas esas adecuaciones, y hasta tanto las mismas no se concreten, se ha dispuesto la continuidad del no cobro del pasaje a los usuarios del servicio. Una vez que se esté en condiciones de utilizar el sistema SUBE en los colectivos urbanos, el EMTU dispondrá que se inicie con ese cobro.