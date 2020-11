«Se pasa de aislamiento a distanciamiento» pero «no hay fin de la cuarentena»

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, confirmó que, a partir del lunes, se pasará de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio a la de distanciamiento, pero aclaró que eso «no» significa «un fin de la cuarentena».

«Pasamos a la etapa de distanciamiento y no de aislamiento, pero no hay fin de la cuarentena. Algunos medios hablaron de fin de la cuarentena y no es así», expuso la funcionaria en declaraciones a El Destape Radio.

En ese marco, sostuvo que «en esta nueva etapa, no van a cambiar tanto las cosas» pero adelantó que, «en lo educativo, los distritos bonaerenses que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario».

«En todo lo que sea actividades económicas seguiremos igual, con fuertes protocolos, y vamos a mantener las restricciones en el transporte público», dijo la funcionaria bonaerense.

En tanto, García advirtió que el Ministerio de Salud trabaja en el rastreo para «detectar casos asintomáticos y sus contactos estrechos» y señaló que «ya no se trata de aplanar la curva sino de terminar con ésta».

Luego, planteó que desde la administración bonaerense se lanzará una campaña «para explicar cómo cuidarse», y señaló que en poco tiempo llegarán las fiestas de fin de año, que «es un momento donde la gente se reúne».

«Vamos a hacer campañas como hicimos con el Día del Amigo y el Día de la Madre, porque a los 15 días de esas fechas se registraron los picos de contagios», describió.

Finalmente, la ministra expuso que «se está trabajando en protocolos y formas de ver cómo se puede reactivar actividad teatral y cultural sin concentración ni riesgos».