Se licitó la construcción del Albergue en Ingeniero Luiggi

Se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de construcción de un albergue en Ingeniero Luiggi, con un presupuesto oficial de $60.945.726,80 y un plazo de ejecución de 360 días.

La misma se desarrolló esta mañana en el Consejo de Obras Públicas con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Ramón Garay, la intendente de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín y los representantes de las empresas oferentes.

Dada la necesidad de alojamiento de carácter transitorio en la localidad, tanto para visitantes como delegaciones o deportistas que necesitan un espacio adecuado para alojarse, se planteó la necesidad de la construcción de un albergue como respuesta a estos requerimientos.

Patricia Lavín se mostró satisfecha por lo que significa la obra pública en la localidad. “Esto fue anunciado el día del aniversario de Luiggi y lo vivimos con alegría porque lo que genera la construcción de un albergue, porque va a permitir motorizar el mercado local, la confluencia de otras personas, poder ser sede de Juegos Deportivos, cosas que antes no podíamos”, comentó.

Luego, agregó: “Creo que es un recurso que puede ser utilizado para la región, armar circuitos turísticos con las localidades vecinas, lo miro no sólo para la localidad sino una apuesta importante para la región. Y así lo consideró el gobernador, que sin lugar a dudas en un año complicado tomó esta decisión, lo cual lo vivimos con mucho agradecimiento, porque sabemos el esfuerzo que se hace para sostener la obra pública en las localidades”.

La obra comprende 591,93 m2 cubiertos, 57,63 m2 semicubiertos, y previéndose un futuro crecimiento de aproximadamente 154 m2, sobre la misma parcela.

Para la concreción de las obras se ha llevado a cabo un programa de necesidades, del cual surge un edificio como respuesta conformado por espacios de hall de acceso, recepción, dormitorios, sanitarios de ambos sexos, sanitario para personas con discapacidad, cocina, lavadero, depósito, sanitario de servicio, patio de servicio, circulaciones horizontales conectoras, salón de usos múltiples con expansión a galería cubierta y desarrollado en planta baja.

“La Provincia tiene experiencia en este tipo de albergues. Lo vamos a ubicar en el contexto del Parque Centenario donde tenemos pileta al aire libre, salón de usos múltiples, canchas para distintos deportes, además está la pileta climatizada. Nos queda un predio muy completo, bien armado para las distintas temporadas del año”, comentó la jefa comunal.

Por último, Lavín destacó la decisión política del gobernador, Sergio Ziliotto de llevar adelante un proyecto tan importante en la Provincia. “Se lo planteamos al gobernador y era lógico que no pudiera salir este año, porque todo el recurso tiene que estar en la cuestión sanitaria y lo entendemos así. Y la verdad que cuando llegó esta sorpresa el día del centenario nos dio mucha alegría, porque creo que el gobernador entiende esta mirada amplia, integral y todo lo que genera una obra pública en la localidad. Por eso pienso que es un recurso no solo para la localidad sino para la región y así vamos a trabajar, en sintonía con otras localidades para mostrar lo que tenemos en Luiggi. Tenemos una Fiesta Nacional importante y esto permitirá poder ofrecer mayores comodidades”, cerró.

Características de la obra

La obra se construirá mediante un sistema tradicional racionalizado, estructura independiente de hormigón armado, losas cerámicas planas de viguetas pretensadas, mamposterías de ladrillos huecos en cerramientos y albañilería de terminación.

La construcción de locales de apoyo al salón de usos múltiples, se realizarán con mampostería de cerramiento, vigas y columnas de H°A° y losas de viguetas y ladrillos cerámicos para techo plano. La construcción de la cubierta del salón de usos múltiples se realizará con estructura independiente para soportar la cubierta metálica y muros de mampostería de ladrillos huecos cerámicos a modo de cerramientos.

Los trabajos exteriores se cumplimentan con tratamiento de pisos y veredas de acceso, conexión a la red pública de electricidad y agua corriente. El servicio de gas, será por medio de zeppelín con capacidad de autoabastecimiento en 10 días corridos y sistema de desagüe cloacal a pozo absorbente.