Se lanzó el programa Cuidar Vidas edición Verano 2020/2021

El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, encabezó el lanzamiento del programa «Cuidar Vidas». Reforzarán controles pero hay preocupación por los incumplimientos.

Mientras el Gobierno provincial se prepara para las flexibilizaciones de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, mostró preocupación por los incumplimientos.

«No es un año normal, no pretendamos que sea como todos los años», dijo el funcionario, tras participar del acto de lanzamiento del programa «Cuidar Vidas».

«La respuesta está en el Ministerio de Salud. La pretensión de aperturas puede ser muy buena, pero primero preservamos la salud de la gente. No es algo caprichoso. Pueden haber propuestas y pueden proponer nuevos protocolos, pero todo lo termina autorizando Salud», insistió.

El ministro repitió que «no es un año normal desde todo punto de vista, y no lo va a ser para las fiestas». «Queremos que se tome conciencia de la cadena de contagios que se está dando en la provincia», advirtió.

Además dijo que ven con preocupación los incumplimientos a partir de la proliferación de fiestas clandestinas. Y puso como ejemplo los incidentes del fin de semana en Catriló.

«La gente es difícil, con Catriló venimos mal hace rato por el comportamiento social. En esta última hubo personal policial agredido y es difícil de entender. A la gente se le dice que no se puede hacer una fiesta y responden a trompadas, en una fiesta de más de 100 personas y sin barbijos… No eran chicos: son gente ya madura que deberían saber de qué se trata. No hay derecho a hacer estas cosas, la Policía no va a reprimir sino que simplemente va a decir que no se puede hacer una fiesta en esas condiciones», detalló.

Agregó que también se reforzarán los controles en los puestos camineros -uno de los objetivos del programa lanzado hoy- e insistió que en esas situaciones también se viven agresiones hacia el personal que participa de los operativos. «Estamos reforzando controles y ahora los vamos a hacer sorpresivos para evitar los grupos de WhatsApp que advierten sobre los operativos. La sociedad no está bien, en los controles hay insultos y algunos dicen que no tenemos derecho a pararlos. Nos debemos una autocrítica, no puede ser que tengamos tanta desidia por la vida del otro», se lamentó.

Lanzamiento.

El acto oficial de lanzamiento del programa «Cuidar Vidas» se realizó en la Ruta Nacional 35, frente a la planta de Canal 3. Allí, además de di Nápoli, estuvieron el ministro de Salud, Mario Kohan; el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez; el jefe de Policía, Héctor Lara; representantes de organismos nacionales y de ONGs que trabajan en la temática de la seguridad vial.

El objetivo de la iniciativa es «fortalecer la seguridad vial para fortalecer el trabajo preventivo de las policías provincial y federal y demás organismos relacionados a la seguridad vial».

«Si bien el estado va a estar presente en todas las rutas durante diciembre, enero febrero, y marzo, sabemos que lo vamos a hacer en forma eficiente junto a las fuerzas que nos acompañarán en todo el proceso del programa», dijo di Nápoli.

«Los conductores deben tener una gran responsabilidad. El estado puede ser muy eficiente, pero sin responsabilidad de los conductores no hay programa que sirva», advirtió.

«Vamos a abordar todos los vehículos en cuestiones de prevención y advertencia sobre el descanso, uso de cinturones, pero no vamos a poder estar dentro del vehiculo donde van conductores irresponsables. A eso, a la reflexión, apunta el programa», detalló el funcionario.

El titular de la cartera de Seguridad anunció que sumaron instrumentos informáticos a los puestos camineros «para tener resultados rápidos sobre si pesa o no algún tipo de restricción sobre los vehículos que pasan por la provincia, lectores de patente y otros elementos para preservar la vida de nuestra gente». Esa herramienta es un desarrollo propio de su Ministerio.