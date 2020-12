Se firmó acta de ejecución de obras de saneamiento en Santa Rosa

Ziliotto: “a pesar de la pandemia, no nos olvidamos de la gestión y menos aún nos olvidamos de la promesas de campaña”.

Se llevó a cabo en el Prado Español de la ciudad de Santa Rosa, la firma del acta de inicio de las obras correspondientes al recambio y renovación de la red de colectores cloacales en distintos sectores de la ciudad de Santa Rosa.

El acto fue presidido por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado por el intendente de la Capital pampeana, Luciano di Nápoli, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín. Formaron parte de la jornada, los representantes de las empresas constructoras, Carlos Daniel Massera, Hidroconstructora Antonio Gioppo S.R.L., e ILKA Construcciones S.R.L..

Estas obras de recambio de colectores cloacales estructuralmente degradados por nuevos colectores cloacales de PVC y las correspondientes conexiones domiciliaras de los frentistas en las calles intervenidas, representan una inversión total actualizada de más de 198 millones de pesos, incluyendo el reemplazo de un total de 6.573 metros de colectores cloacales y 638 conexiones domiciliarias en sectores varios de los Barrios Villa Alonso Norte, Villa del Busto, Villa Tomás Mason y Villa Santillán.

El gobernador, Sergio Ziliotto, comenzó destacando el comienzo de la vacunación contra el coronovirus en el país y en la Provincia. “Realmente es un día de satisfacciones, por un lado hoy comenzamos a desandar el camino hasta el fin de la pandemia y es una satisfacción muy grande que en un país federal, con mirada federal en los 24 distritos federales, estemos iniciando una cruzada que no tiene grietas y que tiene que ver, nada más y nada menos, que es cuidar la salud de todos los argentinos”, sostuvo.

Ziliotto remarcó que a pesar del intenso trabajo en materia preventiva dentro del marco de la pandemia por la COVID-19, se continuó con la gestión en materia de obras. “La satisfacción de tener la tranquilidad de que a pesar de la pandemia, no nos olvidamos de la gestión y menos aún nos olvidamos de la promesas de campaña. Quienes abrazamos la política como una forma de vida y vivimos permanentemente para reivindicar la profesión, son momentos donde la política está bastardeada desde todos los sectores que no creen en el Estado. Creo que también tenemos que ver que hay que cumplir con todo lo que uno promete. En el mes de marzo del año pasado me comprometí junto con Luciano di Nápoli a comenzar la finalización definitiva del saneamiento de la ciudad de Santa Rosa. Lo hicimos a lo largo de todo el año, con esta inversión estamos superando el año 2020 con más de 500 millones de pesos en obras de saneamiento. A eso debemos sumarle la obra de asfalto aun sin terminar, las 165 cuadras que ejecutó el ex gobernador, Carlos Verna, anteriormente. Le sumamos esta obra en paralelo para llevarle mejor calidad de vida a los santarroseños”, indicó.

Ziliotto destacó la agenda federal de obras públicas y anunció una inversión de 400 millones de pesos en saneamiento a través del ENOHSA para Santa Rosa. “Como lo mencionaba el intendente Luciano di Nápoli, está el Gobierno municipal y provincial, pero también está el acompañamiento del Gobierno nacional, un Poder Ejecutivo con una agenda federal que realmente da igualdad de oportunidades a todos los argentinos vivan donde vivan. Por eso a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento tenemos proyectado para el año que viene poner en marcha obras por más de 400 millones de pesos en materia de estructurales a largo plazo, para como mencionaba anteriormente, comenzar a terminar el problema del saneamiento”, manifestó.

El gobernador de La Pampa, realzó la importancia la obra pública en carácter de mejora en calidad de vida, como así también en la generación de puestos de trabajo. “Son momentos de terminar el año con parte del deber cumplido, dijimos que juntos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se iba a estar vacunando la República Argentina y hoy en todo el país se está vacunando. Dijimos que le íbamos a poner el mayor esfuerzo para terminar con el mayor problema del saneamiento urbano de la ciudad de Santa Rosa, y lo estamos llevando adelante. Creo que es el camino de dar calidad de vida a través de la obra pública y generar además calidad de vida para los trabajadores de la construcción, que eso también es un derrame complementario. La obra pública no solo dignifica, sino que también, es el principal sector de la economía que más capacidad y dinámica tiene para reactivar”, indicó.

«No es casualidad que a nivel nacional y provincial en cada uno de los presupuestos hay una fuerte apuesta a la obra pública, y esta se traduce en trabajo pero también en mejora de calidad de vida. Es lo que prometimos, y es lo que estamos haciendo y realmente estamos muy orgullosos de poder cumplir con los que depositaron su voto y nos confiaron la responsabilidad de gobernar el país, la Provincia y la ciudad de Santa Rosa”, concluyó.

Obras y empresas ejecutoras

Las obras a ejecutarse serán: Obra “Recambio de cañería cloacal en Calles: Neuquén, Mendoza y Antártida Argentina” a cargo de la Hidroconstructora Antonio Gioppo S.R.L..

Obra “Recambio de cañería cloacal en calles: González, Salvador Pérez, Av. Spinetto, Gobernador Duval y San Juan a cargo de la empresa Carlos Daniel Massera.

Obra “Renovación y recambio de red de desagües cloacales en sector: calle Chile y aledaños, a cargo de ILKA Construcciones S.R.L..