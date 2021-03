Sarah Harding, muy enferma: «No sé cuántos meses me quedan»

«En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última. Estoy en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan», confesó Harding, que se desempeñó como integrante del popular quinteto femenino Girls Aloud, surgido del reality Popstars, que se mantuvo unido entre 2002 y 2013. A partir de su disolución, Sarah inició su carrera como solista y hasta incursionó en el cine, actuando en algunas películas.

«No quiero un pronóstico exacto. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante», dijo la cantante sobre su enfermedad y señaló que ahora está intentando «vivir y disfrutar cada segundo» de su vida, «sin importar lo larga que vaya a ser».

El calvario en torno a la salud de Harding está plasmado en el libro de memorias Hear Me Out que publicó el diario The Times.