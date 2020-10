Santa Isabel: Clausuran hospedaje por incumplir los protocolos sanitarios

En el marco de los operativos llevados adelante por personal del Departamento Operaciones Policiales, a cargo de César Darío Martínez, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Promoción y la Subsecretaría de Relaciones Laborales, se clausuró un “Comedor y Hospedaje”, ubicado sobre Ruta Nacional N° 143 de la localidad de Santa Isabel, labrando la correspondiente Acta de constatación por incumplimiento de los protocolos sanitarios.

El comercio clausurado no cumplía con lo dispuesto por la Ley Provincial N° 3.242 la cual establece un sistema de multas para quienes incumplan la normativa vigente en el marco del estado de máxima alerta sanitaria. En este caso se estaba incumpliendo con los artículos 1° y 2°, al no utilizar los elementos de protección y no disponer de la ventilación natural adecuada.

Por parte de la Subsecretaría de Relaciones Laborales actuaron el director de Inspección y SRT, Gerardo Salvadori y los inspectores laborales María Laura Gutiérrez y Mauro Damián Ceballo.