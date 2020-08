Santa Fe: se recuperó del coronavirus, fue a donar plasma y lo rechazaron por ser gay

Emiliano Ivaldi, vive en la localidad santafecina de San Lorenzo, se contagió de coronavirus y fue dado de alta hace más de 2 semanas: “Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me puse en comunicación con el titular del Cudaio y me derivó al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el hospital Eva Perón por cercanía a mi casa”.

“Cuando llego al hospital empezó el proceso clásico que para mí es habitual porque dono sangre desde 2009. En la entrevista te preguntan si tuviste relaciones sin protección, si compartiste jeringa. Y una de las preguntas que está sobre el final y es de gran debate, es si tuviste relaciones con otro hombre en el mismo año. Respondí que sí. Estoy de novio hace cuatro años “, contó el joven a Radio 2.

En ese momento, relata Emiliano: “el médico dio por finalizada la entrevista, no terminó el cuestionario. Fue el determinante para rechazarme como donante de plasma. Me dijo que hay ciertas infecciones que tienen un período ventana de un año en manifestarse y más en homosexuales porque tenemos relaciones peligrosas, de alto riesgo”.

Ante esto, Emiliano Ivaldi decidió postear un video en su cuenta de Instagram contando cómo es el proceso de donación de sangre y plaquetas, y explicó lo que sintió ante la discriminación que sufrió por parte de un médico que lo atendió durante la admisión y le realizó un cuestionario que está desactualizado.

“Traté de argumentar un poco. Fue un acto estigmatizante. Sobrepasó lo discriminatorio. Y me pidió que no lo tome como un rechazo”, subrayó.

El joven santafecino adelantó que hará la denuncia ante el Inadi y que el titular del Cudaio le expresó su apoyo.