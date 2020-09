El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), dieron a conocer el caso de trabajo esclavo, en el que la víctima sobrevivía desde hace dos décadas en condiciones inhumanas. A partir de una denuncia el pasado 6 de septiembre, lo rescataron y ahora se encuentra alojado en un hotel de Venado Tuerto.

Desde Uatre informaron que Gamboa entró a trabajar al tambo a los 12 años, porque su padre trabajaba allí hasta que falleció. Tenía a su cargo siete decenas de vacas, no estaba registrado, tenía una jornada de trabajo diario que superaba el máximo de la actividad. No tenía días de descanso ni vacaciones.

“Se le había hecho firmar un contrato abusivo ya que el trabajador es analfabeto, por ejemplo le descontaban gastos de energía y gastos bancarios, pérdida de animales”, dijo Juan Flaherty de Uatre delegación sur a Infogremiales.

Fernando Rossi, el empresario propietario del tambo, aseguró que el peón era su “socio” y “no su empleado”. Oscar aclaró: “Sí, yo firmé eso que él dice, pero yo no sé leer ni escribir, apenas escribo algo. Yo firmé y eso es lo que me caga. Pero no sé bien qué era porque ya le digo, no sé leer”, y dijo que no sabe ni siquiera contar la plata, en diálogo con el programa Ruleta Rusa.

Flaherty reveló que l dueño del lugar no le proveía ni la ropa de trabajo ni elementos de protección sanitarios, ni acceso al agua potable, ni comida. El hombre solía alimentarse a base de fideos con leche.