San Lorenzo tuvo una noche sin luces y perdió 2-0 con Colón

El Sabalero derrotó al Ciclón, con goles de Alexis Castro (22′ ST) y Tomás Sandoval (46′ ST), en el partido que disputaron en el estadio «Estanislao Brigadier López» por la segunda fecha, y se sitúa como líder de la Zona A con puntaje ideal.

Colón venció por 2 a 0 a San Lorenzo en Santa Fe y alcanzó la línea de Banfield y Estudiantes de La Plata en la punta de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que así cerró su segunda jornada.

El pronóstico futbolístico presagiaba un partido interesante entre dos equipos con proyección como Colón y San Lorenzo, que en Santa Fe iban a buscar el primer escalón de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional que en esta segunda fecha empezaron ocupando Banfield y Estudiantes de La Plata.

Ambos equipos, además, llegaban a este juego después de sendas victorias en sus presentaciones en el certamen, por lo que el panorama no podía ser más alentador.

Pero el otro pronóstico, el meteorológico, indicaba que en la noche santafesina la temperatura no iba a bajar a la hora del partido más allá de los 32 grados, mientras que la humedad perenne en esta ciudad ubicada a la vera del río Paraná se ocupaba de hacer el resto.

Durante el primer tiempo la meteorología le ganó al fútbol, porque ambos equipos se movieron a un ritmo por demás cansino, que se traducía en posesiones abúlicas y fricciones tibias, siempre a distancias siderales de los arcos.

La misma cuestión pareció aquerenciarse en el segundo período, al menos en su arranque, cuando San Lorenzo no podía generar peligro con su 4-3-3 que marginaba nuevamente a los hermanos Óscar y Ängel Romero, mientras que Colón seguía agazapado, esperando más por un arranque de inspiración del «Pulguita» Luis Rodríguez dentro de un 4-3-1-2 sin demasiadas opciones en ataque.

Una de ellas era la de las subidas por sorpresa del joven lateral derecho (21 años) Eric Meza, un recurso muy utilizado por el entrenador Eduardo Domínguez con Alex Vigo, ya traspasado a River Plate, que ahora recayó en el futbolista que firmó su primer contrato a principios del mes pasado, mientras se pone a tono Facundo Mura (el exjugador de la selección sub-20 entró en el final), recién arribado desde Estudiantes de La Plata.

Entre las apuestas del extécnico de Huracán y el actual de San Lorenzo, Diego Dabove, la del yerno de Carlos Bianchi fue la que prevaleció, porque de una escalada por el lateral derecho llegó el centro que el «Pulga» bajó de cabeza para que Alexis Castro le convirtiera por tercera vez al equipo que tiene el 70 por ciento de su pase, ya que anteriormente lo había hecho cuando estuvo a préstamo en Defensa y Justicia y Tigre.

Porque la apuesta del entrenador azulgrana de incluir a los volantes ofensivos paraguayos en el cuarto de hora final resultó tardío, y fue de lamentar para las aspiraciones de su equipo, que mejoró sensiblemente su accionar con el ingreso de ambos.

Las cuestiones disciplinarias le juegan en contra a los Romero para ser titulares y por contrapartida condicionan a Dabove para ofrecerles esa oportunidad, algo que puede llevar adelante sin los reproches del hincha impedido de concurrir al estadio por la pandemia de coronavirus, pero con esta derrota barnizada por el grave error final del arquero Fernando Monetti que posibilitó el segundo tanto de Tomás Sandoval será peor.

Monetti recibió con los pies un pelotazo largo en el quinto minuto de descuento y quiso salir jugando corto con el zaguero central Federico Gattoni, pero este no previó el movimiento de su compañero y el ingresado Tomás Sandoval aprovechó para empujar el balón al arco vacío y sentenciar la historia en la calurosísima noche santafesina.

Ahora Colón, que emparejó la línea de los mencionados Banfield y Estudiantes, visitará en la próxima jornada al «Taladro», mientras que el «Ciclón» será anfitrión de Central Córdoba de Santiago del Estero, que hoy le ganó el clásico del NOA como visitante a Atlético Tucumán por primera vez en esa condición.

Síntesis

Colón:Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gonzalo Piovi; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez; Santiago Pierotti y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo:Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Juan Ramírez, Diego Rodríguez y Jalil Elías; Nicolás Fernández, Franco Di Santo y Lucas Melano. DT: Diego Dabove.

Goles en el segundo tiempo: 22m. Castro (C) y 45+5m. Sandoval (C).

Cambio en el segundo tiempo: 16m. Facundo Farias por Pierotti (C) y Alexis Castro por Leguizamón (C), 26m. Ángel Romero por Ramirez (SL) y Franco Troyansky por.Di Santo SL); 33m. Alexander. Diaz por Melano (SL) y Óscar Romero por Fernández (SL); 40m. Facundo Mura por Meza (C) y 44m. Tomás Sandoval por Rodríguez (C).

Amonestados: Garcés y Castro (C). Peruzzi (SL).

Cancha: Estadio Brigadier Estanislao López (Colón).

Árbitro: Patricio Loustau.