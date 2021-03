San Lorenzo debuta en la fase eliminatoria ante la «U» de Chile

El duelo entre el conjunto de Boedo y los «universitarios» se disputará desde las 21.30, en uno de los duelos de la Fase 2 del torneo continental.

San Lorenzo debutará este miércoles en la segunda fase de la Copa Libertadores de América cuando visite a Universidad de Chile en el partido de ida.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Nacional de Santiago, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de ESPN.

La revancha será el miércoles 17 de marzo en el estadio Nuevo Gasómetro y el ganador de la serie enfrentará a Santos o Deportivo Lara, de Venezuela.

Luego de su ausencia en la edición 2020, el «Ciclón» vuelve al torneo más importante de Sudamérica aunque tendrá la difícil misión de superar dos eliminatorias para llegar a la fase de grupos.

San Lorenzo aprovechó el cupo que liberó Defensa y Justicia por ganar la Copa Sudamericana y es el único representante argentino en la segunda fase del torneo.

La serie contra el equipo chileno representará un desafío clave para el nuevo ciclo de Diego Dabove, que comenzó con más dudas que certezas.

En la Copa de la Liga, el conjunto azulgrana debutó con una victoria sobre Arsenal (2-1) pero luego sufrió dos derrotas seguidas contra Colón (2-0, en Santa Fe) y Central Córdoba de Santiago del Estero (4-0, en el Bajo Flores) y el pasado sábado empató con Huracán (1-1) en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro.

En el medio, el equipo logró la clasificación a los 16avos. de final de la Copa Argentina tras superar a Liniers (3-0) en Mar del Plata.

Luego de la dura caída ante Central Córdoba en casa, Dabove realizó siete cambios para afrontar el clásico pero no quedó conforme y se avecinan nuevas variantes para el partido a jugarse en Chile.

El lateral izquierdo Bruno Pittón, uno de los goleadores de la última temporada, podría retornar a la titularidad en lugar de Gabriel Rojas, mientras que el arquero Fernando Monetti también haría lo propio por José Devecchi.

Por su parte, Universidad de Chile tendrá su estreno en la segunda parte del semestre ya que el torneo chileno finalizó a mediados de febrero.

El equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel terminó en la tercera posición, a trece puntos del campeón, Universidad Católica.

La «U» sufrió bajas importantes en el receso como el retiro de Walter Montillo y las partidas de los referentes Matías Rodríguez y Jean Beausejour.

Entre los refuerzos se destacan las llegadas de los argentinos Thomas Rodríguez, ex Banfield e hijo de «Leo», ídolo de la «U»; Marcelo Cañete, ex enganche de Boca Juniors; y Nahuel Luján, de último paso por Belgrano. También se incorporó el uruguayo Ramón «Cachila» Arias, justamente ex San Lorenzo.

Además, siguen en el equipo el mediocampista Gonzalo Espinoza, ex Racing Club y All Boys; el delantero Joaquín Larrivey, con pasado en Huracán y Vélez Sarsfield; y el arquero santafesino Fernando de Paul.

En la previa del encuentro, el club chileno notificó que un jugador dio positivo en el test de coronavirus pero no informó el nombre del futbolista y se especula con la posibilidad de que haya más contagios por contacto estrecho.