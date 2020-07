“Hoy mi hermana de 12 años fue a comer al Patio Alvear con sus amigas y cuando les estaban por entregar la comida entraron policías y se llevaron a 14 niños en la chanchita (tal como le dicen al móvil policial), sin avisar previamente a los padres y quitándoles los celulares, mi hermana con su celular escondido llamó“, relató una joven a través de su cuenta de Twitter.

hoy mi hermana (12 años) fue a comer al patio alvear con sus amigas y cuando les estaban por entregar la comida entraron policías y se llevaron a 14 NIÑOS en la chanchita, sin avisar previamente a los padres y quitandoles los celulares, mi hermana con su celular escondido llamó a pic.twitter.com/z2egDWy65z — G Z (@_guadazabala_) July 19, 2020

Según familares citados por el diario Tiempo de San Juan, los menores estuvieron retenidos más de dos horas porque estaban “rompiendo el protocolo”, pero además hablaron de maltrato policial.“Todos tenían el barbijo puesto, mi hija llevaba alcohol en gel. Tal vez no cumplieron el distanciamiento, no lo justifico. Pero el lugar estaba habilitado y me pareció una buena idea que fuera al patio después del encierro”, contó la madre de una de las detenidas a Canal 13 de San Juan.

“Mi hija está con miedo, no quiere salir, quiere juntarse en casa con sus amigas, no solo ella, las hermanas también tienen miedo. Esto no sé si es abuso a su niñez, a su inocencia”, señaló la mujer, que junto con el resto de los padres iniciará acciones legales por el hecho, representados por la abogada Silvana Aciar.

El gerente comercial del Patio Alvear, Alejandro Escobar calificó de “impecable” el accionar, en declaraciones a Radio Colón. Aseguró que los menores fueron detenidos fuera del centro comercial y estaban “en masa y sin los elementos de protección como barbijos”.