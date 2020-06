“¿Cómo vas a ir a trabajar vestida como para ir al boliche?”, “Romina no debería conducir el segmento económica de un noticiera así”, fueron algunos de los tantos mensajes que Malaspina recibió en su contro. Sin embargo, lejos de angustiarse, la rubia salió a responder a través de su cuenta de Twitter. “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras”, empezó. Y agregó: “Dejen de hacerse las mojigatas. Claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”.

Y en medio del debate en las redes, Sol Pérez, quien también conduce un programa en la señal de noticias, la ligó de rebote. Muchos compararon su vestimenta con la de Romina y lejos de callarse, la ex chica del clima se diferenció de su compañera. “Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan. Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”, escribió furiosa. Y continuó: “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Lo cierto es que en las últimas semanas, Canal 26 hizo un gran cambio en su staff y ahora tiene muchas chicas voluptuosas al frente de sus programas. Esto generó varios debates sobre el rol de la mujer en los medios, no solo porque las conductoras se muestran con poca ropa, sino porque la mayoría no son periodistas.