Rodrigo Genoni: “no dejemos de pensar en el otro y no dejemos que el reclamo nos haga descuidar la salud”.

El Subsecretario del CEC Rodrigo Genoni se expresó a través de las redes sociales acerca de la situación por la que atravesamos por la pandemia del coronavirus.El dirigente afirmó que dos semanas alcanzaron para que un sector que había sido desvastado por la crisis de los últimos años, termine colapsando.El directivo de los mercantiles habló del egoísmo de algunos y de la solidaridad de otros haciendo hincapié en que nadie gana ni pierde solo.

Este es el texto completo publicado por Genoni:

El 20 de marzo del corriente año se declaró la cuarentena para la mayoría de los habitantes de la Argentina y aquellos exceptuados eran de alguna manera los que le ponían el cuerpo a la patria y los aplaudimos; pero ellos se sentían desprotegidos.

Fueron pasando los días y en el caso de nuestra querida provincia se conocieron 5 casos de coronavirus o COVID 19. Los que estaban trabajando sintieron mas contención, pero aquellos que no estaban trabajando prendieron sus alertas por su situación económica.

Dos semanas alcanzaron para que un sector, que venía siendo desbastado por la crisis de los últimos años, termine colapsando.

¿Ahora, todo el sector está colapsado? ¿Tan frágil era este sector? ¡Por supuesto que no señores! Ahora algunos tienen que entender que hay que devolverle al comercio lo que el comercio les dio alguna vez y algunos pillos no están dispuestos a hacerlo.

¿Ahora es el momento de hablar de esto? ¿Del egoísmo de algunos y de la solidaridad de otros? Yo creo que sí.

Hoy vemos en algunos casos a ese ser humano mezquino que trata de salvarse solo pensando que puede hacerlo; pero también veo los muchos que dan la mitad de lo que tienen, sabiendo que mañana pueden necesitar esa mitad. ¿LA SOLIDARIDAD TIENE QUE SER TAN GRANDE HASTA QUE DUELA?

¿Es necesario llegar a tanto? Creo que tan solo hay que aceptar que en esta desigualdad social en la que vivimos no hay realidades iguales y en estos momentos en donde todos somos amenazados por el mismo enemigo hay que trabajar por la equidad, ganarle a la codicia infinita de querer más tan solo para acumular más.

No quiero hacer largo este texto aunque podría escribir toda la noche lo que se me cruza por la cabeza luego de un día de ver y vivir. Lo voy a resumir así: Estamos en un momento en donde algunos ven dilapidar su esfuerzo, otros luchan por mantener su puesto de trabajo y a otros, los más privilegiados, aun no se les modificó nada. PERO ACA NADIE ES CULPABLE DE NADA Y TAMPOCO NADIE GANA NI PIERDE SOLO.

Tenemos un enemigo común, sabemos que está ahí, no lo subestimemos o nos podemos arrepentir. Me parece justo que cada uno reclame por lo suyo pero no no dejemos de pensar en el otro y no dejemos que el reclamo nos haga descuidar la salud.

Vos, a quien su situación no le cambio en nada, ¿pensaste en mirar y ayudar al de al lado? girá la cabeza de tu mundo, hay gente que te necesita o te va a necesitar.