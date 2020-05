Robaron dólares, efectivo y cheques en una empresa de Intendente Alvear

Una empresa de agronomía de Intendente Alvear sufrió el robo de una importante cantidad de dinero, cuando -aparentemente- un solo individuo ingresó a sus oficinas. El mismo sujeto habría, además, provocado daños en otros dos lugares y entrado a un cuarto, de donde sólo se llevó un cargador de un teléfono celular.

El comisario de Intendente Alvear, Cristian Navarro, contó que entre las dos y las cinco de la mañana de hoy “habían intentado entrar a varias empresas situadas en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 22, y en algunos casos lo habían logrado. En ‘El Cóndor SRL’, rompieron aberturas, entraron y sustrajeron 36 cheques, unos 2.800 dólares, alrededor de 20 mil pesos y una notebook marca Lenovo del interior de las oficinas administrativas de esa agronomía”.

Reveló que “el sujeto se manejó por lugares donde no era tomado por los sensores de la alarma, lo que le permitió no ser captado. Aparentemente, este fue el primero de los hechos que se registraron”.

Reveló que “a las 8:00 se recibió un llamado del ciudadano Miguel Ángel Urriaga, propietario del comercio de despacho de combustible situado a la altura del Km. 21,5 de la Ruta Provincial 1. Este vecino nos dio cuenta que, al momento de ingresar en el comercio, constató que personas desconocidas habían entrado en el sector de oficina y que había constatado la falta de un cargador de celular marca IPhone y algo de desorden”.

Contó, además, que “mientras se realizaban las tareas de rigor en el lugar, se tomó conocimiento de otros hechos de similares características en comercios de la zona, entre ellos, el de la firma ‘El Cóndor’”.

“También en los locales de las firmas Fedea y Franchi Aberturas de PVC, se constató que desconocidos había intentado ingresar en las instalaciones, puesto que en el primero mencionado había cortado el alambrado perimetral (tipo olímpico) y en segundo había levantado una chapa del techo. Pero en ambos casos aparentemente no habían ingresado en las instalaciones”, contó.

Navarro manifestó que “en los distintos lugares se llevaron a cabo las diligencias de rigor, contando con la presencia de personal de la Agencia de Investigación Científica (A.I.C.), que procedió al relevamientos de diferentes rastros y tomas de muestras”.

Confió que “de acuerdo a la información recabada en el lugar, aparentemente se trataría del mismo sujeto que realizó todos estos hechos”, que sería una persona de sexo masculino, aparentemente mayor de edad, de la que se procura la individualización.

Trascendió también que algunas de las cámaras de seguridad que hay en la zona habrían filmado al individuo, pero aún no se había podido determinar en qué tipo de vehículo se movilizaba. No se descarta que el autor de los robos no fuera de Intendente Alvear, sino que haya llegado desde alguna otra localidad, pero si llamó la atención cierta “profesionalidad” del malhechor “para evadir los mecanismos de seguridad”.

Asimismo, se informó que en la Comisaría de Intendente Alvear se recibió la denuncia de un vecino en la que daba cuenta que el día viernes recibió un llamado telefónico de una persona de sexo masculino, que se identificó como productor del programa de Susana Giménez, quien le anunció al ahora denunciante que era ganador de una suma importante de dinero y de un Smart TV de 55 pulgadas.

Durante la charla, el estafador le dijo que para poder cobrar el premio debía dirigirse a un cajero automático, donde le indicó una serie de gestiones a llevar a cabo que terminaron con el dinero que tenía el denunciante en su caja de ahorros transferidos a otra cuenta. En total se apoderó de 53 mil pesos.

Navarro confirmó el hecho y dijo que “es importante destacar que, en este caso, como en otros que se han dado en esta localidad y en el resto de la provincia, la persona que llama guía a la víctima para que a través del cajero automático saque la clave Token, con la cual después realizan transferencias electrónicas desde el HomeBanking. Es por esta razón que los delincuentes al momento de realizar las llamadas le solicitan que se constituya en un cajero automático para cobrar el premio en dinero”.